Minkavler har droppet tanken om at starte igen

Roskilde - 28. september 2021 kl. 13:06 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Minkene vender ikke tilbage til gården Vigen syd for Jyllinge, hvor der har været minkavl i 56 år. Det stoppede som bekendt, da hele landets minkproduktion blev slået ned sidste år, og minkavlen er nu historie på familiegården.

- Vi går ikke og venter på det, siger minkavler Knud Vest om den nuværende situation, hvor der hersker uvished om, hvorvidt det bliver tilladt at genoptage minkavl i 2022.

Skal noget helt andet 75-årige Knud Vest ejer en fjerdedel af virksomheden, efter sønnen Kim overtog resten som led i et generationsskifte i Vigen Mink. Familien er nu ved at finde ud af, hvad der i stedet skal ske på gården, efter troen på minkerhvervet er væk.

- Vi har set i øjnene, at det her ikke er muligt. Så er det bedre at tage de penge, der kommer og omkalfatre hele anlægget til noget andet. Vi skal ikke have husdyr, siger Knud Vest.

Fx svineproduktion er ikke en mulighed på en gård så tæt på beboelse, men har heller ikke sønnens interesse.

Tankerne går i stedet i retning af at bygge om til erhvervsudlejning, lagerhotel, ferielejligheder eller lignende.

- Vi har en overordnet plan, men vi skal have det til at matche med det, der kan lade sig gøre. Vi skal have nogle indtægter ud af bygningerne, ellers kan gården ikke eksistere, siger Knud Vest, der selv nu er nabo til gården.

Lagt i benlås Problemet er, at de ikke kan gøre noget ved de bygninger, staten skal betale for. Det er endnu uvist, hvordan erstatningen for opbevarings- og tørrefaciliteter skal foregå, og der kan gå lang tid, før taksationen er færdig.

- Problemet er, at vi ikke kender spillereglerne. Det er ret surrealistisk, for der kan gå tre år, før vi får en afklaring af, hvad vi får af penge. Hele erhvervet er bare efterladt i denne her situation. Det er som at stå i benlås på en perron og ikke kunne komme med toget, siger Knud Vest.

Det er slemt nok for ham, der har sit livsværk i minkfarmen, men endnu værre for sønnen, Kim Christensen.

Han skiftede erhverv og gik ind i virksomheden for at dyrke mink og er ikke interesseret i andet landbrug, men så forsvandt grundlaget pludselig.

- Det har været en voldsom proces for ham - også mere end for mig, der har været i det her erhverv i 56 år. Det har været svært at forlige sig med, at det, der nu blev hans drøm, er blevet aflivet, siger Knud Vest.

Erhvervet er væk Han har spillet en stor rolle i minkbranchen som bestyrelsesmedlem i Copenhagen Fur og præsident for de europæiske minkavlere og kan se, at hele erhvervet blev slået i stykker, da statsministeren traf sin beslutning.

- Når den politiske styrke bliver taget ud af erhvervet, er chancen for at få lov at være her nok begrænset. Det er jeg i hvert fald bekymret for, siger Knud Vest.

Han tror ikke på, at erhvervet kommer tilbage til Sjælland lige foreløbigt. Hvis der bliver givet grønt lys til minkavl, bliver det i Nord- og Vestjylland, hvor hovedparten af produktionen er foregået. Det bliver formentlig her, en foderfabrik bliver startet op, og det vil være alt for dyrt at fragte frisk foder til Sjælland, hvor foderfabrikken ikke kommer igen.

