Minkavler: Staten forfølger branchen med ødelæggende krav

Roskilde - 04. november 2020 kl. 06:54 Af Lars Kimer

Regeringen har ingen forståelse for minkavlernes verden, og minkavler Knud Vest sammenligner - måske lidt voldsomt - regeringens tilgang til minkavlerne med jødeforfølgelsen.

- Jeg plejer nu nok at kunne holde følelserne tøjlet. Men der er ingen dokumentation på, at det som staten nu pådutter minkavlerne har en effekt. Det er en beslutning truffet på følelser og fornemmelser. Det var også det, som førte til jødeforfølgelsen. Der var virkelig ingen logisk argumentation, endsige bevis for, at jøderne burde udryddes, siger Knud Vest fra Gundsømagle, som i en menneskealder har været en central figur i europæisk minkavl som præsident for de europæiske minkavlere, formand for Copenhagen Fur og formand for de sjællandske minkavlere.

Heksejagt Grunden til, at Knud Vest er i det røde felt, er regeringens beslutning om, at hvis der findes Covid-19 i en minkbesætning, skal minkene slås ihjel, og det gælder også mink på andre farme inden for en radius af 7,8 kilometer.

- Hvis man finder smitten hos en farm, så kan man spørge sig selv, om minkene skal slås ihjel? Det viser sig jo, at et udbrud typisk er overstået på 10 dage, så man kunne også slå koldt vand i blodet. Det jeg helt sikkert ikke forstår, og som viser, at regeringen har gang i en heksejagt er, at raske besætninger - uden det mindste tegn på smitte inden for en radius af 7,8 kilometer - skal slås ned. Det må vi simpelthen have lavet om, for der mangler videnskabelige beviser for, at det hjælper noget, siger Knud Vest, som stadig ejer 25 procent af den minkfarm, han i mange år selv drev på farmen ved Gundsømagle.

- Alle minkavlere skal til at aflive deres dyr inden for de næste 14 dage. Det er årets cyklus. Til december står vi tilbage kun med avlsdyrene, siger han.

Skyder efter måger Knud Vest er overbevist om, at smitten spredes med fugle. Specielt mågerne kan være en kilde til smittespredning. Derfor bruger han nu også en gaskanon på sin farm for at holde mågerne væk.

- For år tilbage skød jeg en måge ved min farm. Den var ringmærket i London seks måneder tidligere. Det er vild natur, den flytter sig, så vi kan som avlere være meget lidt skyld i, at vi eventuelt står med en smittet besætning, siger Knud Vest, hvis besætning tæller cirka 25.000 dyr.

Hos Knud Vest har man besluttet, at ingen andre end de ansatte må komme tættere på minkene end virksomhedens kontor.

- Eneste undtagelse er dyrlægen, som dog ikke har været her et stykke tid, siger han.

Russisk roulette Om en uge begynder årets pelsnings-sæson, og der får man på farmen besøg af arbejdskraft fra Letland.

- Igen gør vi, hvad vi kan. De skal være testet ikke tidligere end 72 timer før ankomst, og de bliver testet igen to dage efter, de er landet her, så vi arbejder intensivt på at holde smitten væk. Men reelt kunne vi jo blive ramt af en syg måge i morgen, og så er det økonomisk russisk roulette, ikke mindst fordi der endnu ikke er dokumenteret en sammenhæng mellem menneskelig corona, og den som findes hos mink. Jeg vil håbe, at politikerne griber efter fakta, for gør de ikke det, så bliver det en anelse for religiøst, til at det også kan tages seriøst. Selv om vi bliver nødt til at tage det meget seriøst, siger Knud Vest.

Han håber, at regeringen vil tage det standpunkt, at hver enkelt udbrud af covid-19 hos mink bør vurderes særskilt.

- Man bør til enhver lejlighed vurdere det specifikke grundlag. Hvis regeringen holder fast i de 7,8 kilometers afstand, så kan vi hurtigt stå med en sag, hvor de fleste mink i Danmark bliver slået ihjel til ingen verdens nytte, og det klæder da hverken Kaare Mølbak eller Mogens Jensen, siger Knud Vest.