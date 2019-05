Arbejdet med at lave dige og sluse i Jyllinge Nordmark er godt i gang, men har ligget stillet siden marts, og maskinerne er kørt væk, mens lovliggørelsen af projektet står på. Foto: Roskilde Kommune

Ministerium hjælper med digeprojektet

Roskilde - 16. maj 2019 kl. 13:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver arbejdet intenst i to spor for hurtigst muligt at sikre Jyllinge Nordmark mod fremtidige oversvømmelser.

For en måned siden ophævede Natur- og Fødevareklagenævnet som bekendt kommunens vvm-tilladelse til kystsikringsprojektet, og kommunen er allerede i gang med at lave en ny.

Det kommer til at ske i tæt dialog med Miljø- og Fødevareministeriet, som på et møde i sidste uge har lovet denne gang at bistå kommunen med at lave den ny vvm-redegørelse.

Tidshorisonten er ukendt, og derfor følger kommunen også et andet spor, der handler om at få Folketinget til at vedtage en anlægslov for kystsikringen. Lykkes det, vil det være klart hurtigere, men hvad kommunen selv kan gøre for at påvirke tingene, er mere diffust.

- Det handler om, at vi skal have den ny regering og det ny Folketing til at bakke op, og der har vi brug for alle gode kræfter, som kan være med til at gøre opmærksom på sagen endnu en gang. Jeg tror egentlig, de nuværende folketingsmedlemmer udmærket kender projektet og ved, at der er et klagenævn, der har standset det, men ligegyldigt hvordan Folketinget er sammensat, skal vi blive ved med at presse på. Det er nu. Det er ikke senere, siger Karim Arfaoui (S), som er formand for klima- og miljøudvalget.

Han glæder sig over, at ministeriet har tilkendegivet, at det vil prioritere kystsikringssagen fra Jyllinge.

- Det er meget positivt, for det betyder, at der bliver sat kræfter af til at behandle sagen, så den ikke kommer til at ligge på et skrivebord et halvt år, siger Karim Arfaoui.

