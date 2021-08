Se billedserie Selv om det er fredet og beskyttet af Habitatdirektivet, er markfirbenet i hastigtilbagegang. Foto: Vejdirektoratet

Ministerglæde over grusbunker: Truet dyr får hjælp

Roskilde - 17. august 2021 kl. 09:51

Man kan stadig være heldig at se et lille markfirben pile af sted ved Lynghøjsøerne, men det sker stadigt mere sjældent, for bestanden af det undselige grønbrune dyr er lille og sårbar, og der skal gøres en indsats, hvis artens overlevelse i området skal sikres.

Den indsats bliver gjort nu, efter at Vejdirektoratet, Roskilde Kommune og Naturstyrelsen Midtsjælland har indledt et samarbejde om at skabe bedre leve- og ynglesteder for de små, fredede dyr.

I går tog transportminister Benny Engelbrecht sammen med Roskildes borgmester Tomas Breddam således første spadestik til 50 grusbunker, som skal give firbenene nye steder at lægge æg.

- Det er vigtigt, at vi passer på den vilde natur, som desværre længe har været under pres i Danmark. Biodiversitet og infrastruktur behøver ikke at være hinandens modsætninger. Hvis vi tænker os om og planlægger arbejdet med vores infrastruktur godt, kan vi udnytte de mange muligheder, det giver. Både store og små tiltag har effekt, og det er bare ét af de mange vigtige skridt i den rigtige retning, at vi er gået i gang med at skabe nye levesteder for markfirben, så arten igen kan trives, siger transportminister Benny Engelbrecht.

De 50 grusbunker vil give markfirbenene mulighed for at udvide deres yngleområde og binde flere mindre områder sammen. De varmeelskende firben er nemlig afhængige af syd- og vestvendte, solbeskinnede skråninger med gruset jord, hvor de lægger deres æg.