Vejdirektoratets forslag om at lukke Kronprins Frederiks Bro i tre måneder, har fået Venstres Hans Andersen til at stille spørgsmål til transportminister Benny Engelbrecht (S). Foto: Hans-Jørgen Johansen

Minister skal gøre rede for lukning af bro

Roskilde - 09. august 2019 kl. 18:34 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Transportminister Benny Engelbrecht (S) må nu forholde sig til, om det er hensigtsmæssigt at lukke Kronprins Frederiks Bro for gennemsejling, så sejlere i en længere periode i efteråret ikke kan sejle under broen.

Læs også: 2000 lystsejlere spærres inde i fjorden i tre måneder

Det mener Venstres Hans Andersen, som har stillet spørgsmål til ministeren om emnet.

- Er ministeren enig med Vejdirektoratet i, at det er fornuftigt at lukke for gennemsejling ved Kronprins Frederiks Bro i en periode, hvor der fortsat er væsentlige aktiviteter i Roskilde Fjord i form af blandt andet lystsejlere?, lyder spørgsmålet fra Venstres folketingsmedlem.

- Jeg synes, vi skal afklare, om der er alternativer til den periode, hvor broen bliver lukket for gennemsejling. Jeg synes, det virker mærkeligt, siger Hans Andersen.

Hans spørgsmål til ministeren er stillet på baggrund af, at Vejdirektoratet vil søge Søfartsstyrelsen om at lukke klapbroen for gennemsejling fra den 23. september til den 20. december undtagen perioderne 12.-20. oktober og 16.-24. november. Det sker, fordi broen skal forberedes på at overgå til automatisk styring fra den 1. januar 2020.

Det forslag har affødt kritik fra Dansk Sejlunion, som blandt andet er bekymret for den første del af perioden, hvor der ifølge unionen stadig er mange sejlere, som benytter fjorden.

- Arbejdet skal jo laves, men jeg synes, at vi må se, om der er alternative tidspunkter, man kan lukke broen, medgiver Hans Andersen.

Transportminister Benny Engelbrecht har ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at besvare spørgsmålet fra Hans Andersen, da det nu behandles i ministeriet.

I et skriftligt svar til avisen oplyser Vejdirektoratet, at man:

- I forbindelse med broens normale vedligehold har brug for at udskifte nogle af de eksisterende styringsdele på klapbroen. Mens dette arbejde pågår, vil der være perioder, hvor broen ikke kan åbnes for sejlads. Derfor har Vejdirektoratet udsendt et høringsbrev til lokale interessenter for at afklare, hvornår en sådan lukning er forbundet med færrest gener for de sejlende. Høringsfristen er den 16. august, hvorefter Vejdirektoratet vil fastlægge den endelige tidsplan under hensyntagen til både de modtagne høringskommentarer og arbejdets gennemførelse, lyder det i svaret.