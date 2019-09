Se billedserie Her forklarer formand for digelaget, Philip Lange Møller miljøminister Lea Wermelin om hvordan diget ud mod Roskilde Fjord ville komme til at tage sig ud. Med på billedet fra venster er også Martin Holgaard, teknisk direktør i Roskilde Kommune, Karsten Søndergard (V9, borgmester i Egedal, Tomas Breddam (S), borgmester i Roskilde, foletingsmedlem Mette Gjerskov (S) og formand for Roskilde Kommunes klima- og miljøudvalg, Karim Arfaoui (S). Den gule snor i knæhøjde er den forventede digehøjde. Foto: Kim Rasmussen

Minister så på strandet kystsikring: Ingen lovning på anlægslov

Roskilde - 30. september 2019 kl. 14:35 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Miljøminister Lea Wermelin (S) var her til formiddag på besøg i Jyllinge Nordmark for ved selvsyn at opleve området, hvori det strandede kystsikringsprojekt ligger.

Ministeren fik set slusen i Værebro Å og hun fik været en tur ude i området foran de beboere, der ligger i første række til Roskilde Fjord for at opleve hvordan områdets natur pt. er påvirket af projekt og for at få en fornemmelse af hvor stort og voldsomt - eller lille og ubetydeligt - projektet er.

Beboerne som var troppet op havde kun én forhåbning til mødet, og det var, at ministeren var klar til at sige, at hun ville skubbe på for at få lavet en anlægslov.

Det sagde ministeren ikke. Hun fortalt derimod, at alle - også hende selv - ønsker den hurtigst mulige løsning for beboerne.

- Men jeg hører fra mine embedsfolk, at den hurtigste vej ikke nødvendigvis er anlægsloven. Det er jo den samme VVM som skal laves og i begge tilfælde skal sagen jo også sendes til EU til orientering, sagde hun blandt andet.

I forhold til en klagesag, så var ministeren fortrøstningsfuld.

- Jeg kan se, at kommunen og borgerne tro, at en klagesag vil tage seks måneder. Det gør den jo ikke nødvendigvis. Blandt andet så kender Miljø- og Fødevareklagenævnet jo sagen indgående, så det er ikke til at forudsige, hvor længe der vil gå med en eventuel klagesag, sagde ministeren.

Roskilde Kommunes borgmester har oven på mødet med ministeren i dag fået lovning på et møde med ministeren hvor både embedsfolk fra Roskilde Kommune og Miljøministeriet.

- Det positive er, at alle er enige om at vi skal den vej, som hurtigst kan sikre beboerne. Nu skal vi så have set på hvorfor ministerens folk og vores embedsfolk er uenige i hvad den vej er, siger borgmester Tomas Breddam.

Formand for digelaget Philip Lange Møller, var lidt skuffet over ministerens udmelding.

- Jeg ville meget hellere have hørt, at der ville blive lavet en anlægslov. Det sagde ministeren ikke. Med en anlægslov i denne folketingssamling ville vi med sikkerhed være sikret inden vinterende 2020/21. Ved at køre ad det spor som kommunen kan køre, så kan klagesagen strække sig så langt ind i 2020, at vi selv med et positivt svar på klagesagen ikke kan nå at blive sikret inden vinteren 2020/21. Så er vi sikre på, at der vil gå to vintre mere. Men vi har jo før set at ministeriet har sagt ja til en ting som klagenævnet så har underkendt, vi er ikke garanterede, det ikke vil ske igen, siger Philip Lange Møller.

