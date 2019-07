Se billedserie Miljøminister Lea Wermelin (S) besøgte torsdag den vaskemaskine, der vasker de mange tusind ny genbrugskrus, Roskilde Festival benytter.

Minister så festivalens vaskemaskine

Roskilde - 05. juli 2019 kl. 15:09 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De frivillige forsøgte at passe deres arbejde, men et besøg fra den nyudnævnte mijøminister, Lea Wermelin (S), blokerede kort den mulighed. Ministeren var forbi for at se på det nye koncept med genanvendelige plastikkrus, og hun roste Roskilde Festival og Tuborg for at tage initiativet.

- Det her er et godt eksempel på, at der også et engagement og drivkraft fra andre steder end den politiske verden. Vi kan ikke kun løse den grønne omstilling politisk. Vi er også nødt til at have et partnerskab med virksomheder og de ildsjæle, der også ønsker den omstilling, siger hun til DAGBLADET.

Formålet med besøget var at få inspiration til, hvordan man kan reducere brugen af plastik og høre, hvilke barrierer der er på området .

- Nu skal vi rundt og få gode ideer og tale med alle dem, der er engageret på det her vigtige felt, og så skal vi omsætte det til konkret handling, siger hun.

- Jeg har været en minister en uge, men jeg ved, at vi skal forpligte os på, at vi skal reducere plastik, vi skal genanvende det mere og vi skal lave en plastikhandleplan. Præcis, hvad der skal være i den, det er noget af det, jeg samler gode ideer til nu.

Ministeren så, hvordan vaskemaskinen fungerede og fik en snak med de frivillige, der fik systemet til at køre samt en snak med de høje herrer fra Tuborg og Carlsberg, der også var forbi.

- Jeg synes, det er imponerende. Det er det første af sin slags. Derfor er det spændende, og det var derfor, jeg havde lyst til at komme forbi og se det. For vi skal væk fra den her engangsplastik »brug-og-smid-væk«-kultur og blive bedre til at genbrug og genanvende, fortalte hun.