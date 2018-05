Minister roser Roskilde Gymnasiums kamp mod fravær

Roskilde Gymnasium har en række tiltag, der skal forhindre fravær hos eleverne, og det førte mandag til, at undervisningsminister Merete Riisager (LA) kom på besøg. Her fik eleverne mulighed for at diskutere fravær med undervisningsministeren.

- Jeg har fået det ud af mit besøg, at det nytter at gøre en aktiv indsats i forhold til fravær. Det har en positiv effekt på skolekulturen og for det faglige fællesskab, at der er nogle, som tager fravær alvorligt. For det er et problem. Det man gør i Roskilde Gymnasium i forhold til fravær, det fungerer rigtig godt, og det er med til at skabe en positiv ånd i forhold til at møde op på sit studie, siger undervisningsminister Merete Riisager.