Se billedserie Forsvarsminister Trine Bramsen (S) besøgte mandag nogle af de veteraner, der skulle have deltaget i Invictus Games i Haag lige nu. Som så meget andet er Invictus Games udskudt til næste år, så ministeren ville gerne give deltagerne lidt opmuntring. Foto: Kim Rasmussen

Minister roede en kold tur med veteraner

Roskilde - 11. maj 2020 kl. 14:21 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De seneste uger har været svære for mange. Det gælder også de 24 veteraner fra Forsvaret, som siden sidste år har trænet mod deltagelse i de såkaldte Invictus Games.

I år skulle Invictus Games holdes i Haag i Holland, men er som så meget andet, er det blevet udskudt til næste år.

Mandag formiddag mødtes en del af holdet dog på Roskilde Havn for at lave lidt træning og peppe hinanden op.

- Jeg kunne mærke, at de havde et behov for at mødes. Vi havde lige aftalt, at det skulle være på Roskilde Havn. To timer efter ringer ministerens sekretær og spurgte, om vi snart havde en træning, fortæller team manager, Claus Bodilsen.

Det betød, at forsvarsminister Trine Bramsen også mødte op i Roskilde.

- Jeg ville bare gerne give dem et skulderklap og noget anerkendelse og fortæller dem, at de ikke er glemt, fortæller Trime Bramsen, som har fulgt deltagerne og også tidligere mødt dem til træningssamlinger.

Fire romaskiner var sat op på det lille torv foran Gasværket. Selv om solen skinnede, var det temmelig koldt på pladsen, da blæsten kom rundt om hjørnet med god fart.

Derfor var både deltagere og minister ivrige efter at tage en tur på romaskinerne. Hurtigt blev jakker og overtræksbukser smidt, og så blev der ellers roet. Ikke om kap, men med store smil.

Planen var, at Danmarks 24 deltagere skulle have været i Haag til Invictus Games i disse dage.

- Det er super fint af ministeren at markere tidspunktet, fortalte Claus Bodilsen og forklarede, at da årets Invictus Games er udskudt til næste år, så fortsætter de samme deltagere.

Normalt deltager de ellers et 10 måneders forløb, men dette hold får altså dobbelt op, så de får mulighed for at dyste i de discipliner, de har trænet i.

Mens aktiviteterne var i gang, blev der taget flere billeder med mobiltelefoner. De vil blive udvekslet på Facebook med Invictus Games-deltagere fra andre lande, så alle motiverer hinanden.

Efter 10-15 minutters motion nåede Trine Bramsen at få en snak med flere af deltagerne.

- Jeg havde glædet mig til at heppe på dem i Haag og havde fundet klaphatten frem, fortæller Trine Bramsen, som ved, at bare det at melde sig til Invictus Games har krævet overvindelse fra en stor del af deltagerne.

Ministeren er ikke i tvivl om, at hun vil gøre alt, hvad hun kan for at kunne heppe på dem til næste år.