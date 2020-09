Minister og præsident med til affaldsdag

Der er prominent besøg, når der skal samles affald omkring Roskilde Fjord i anledning af World Clean Up Day, lørdag den 19. september, som også er Danmarks Naturfredningsforenings årlige dag for affaldsindsamling. Danmarks Naturfredningsforening har valgt at henlægge åbningen af dagen til Roskilde, og det betyder, at foreningens præsident Maria Reumert Gjerding kommer på besøg sammen med miljøminister Lea Wermelin (S).