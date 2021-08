Minister lover rejsetidsgevinst med førerløse tog og regionaltog

Transportminister Benny Engelbrecht tror på, at pendlerne fra Roskilde i fremtiden vil opleve, at de kommer hurtigere frem til deres destinationer i Storkøbenhavn. Foto: Lars Kimer

Roskilde - 17. august 2021 kl. 15:24 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Transportminister Benny Engelbrecht (S) er helt overbevist om, at den nye infrastrukturaftale vil blive til gavn for folk i Roskilde, hvoraf en del af pendlerne frygter længere rejsetid.

- Det handler ikke om bare at sende selvkørende tog til Roskilde. De vil komme i anden omgang. Først skal vi have flere regionaltog. De skal i retning af Ny Ellebjerg og lufthavnen. Vi arbejder jo med at lave flere knudepunkter, så vi slipper for, at Hovedbanegården er en flaskehals, siger han i et interview med Sjællandske Medier.

- Vi skal åbne hovedstaden, så vi efter parisisk forbillede får mange »hovedbanegårde« - Østerport, Nordhavnen, Ny Ellebjerg for at nævne et par stykker. Togene fra Roskilde skal være koblet på knudepunkter, fx ring 4, med de nye højhastighedsbusser, de såkaldte BRT. Ved en anden station skal man kunne stige om til letbanen langs med ring 3, ved et tredje stop kobles man på bus 200S, og endelig er der metroforbindelserne ved Ny Ellebjerg. Det er sådan, vi tænker, at hovedstaden skal åbnes, så passagererne fra Roskilde og omegn skal kunne komme hurtigere frem til deres destinationer, fremfor at alle skal ind over Hovedbanegården, for det har alle pendlerne ikke brug for. På denne måde kan vi skabe rejsetidsforbedringer for rigtig mange, siger Benny Engelbrecht.

Han anerkender, at omstruktureringen vil betyde et tog mindre mellem Roskilde og Hovedbanegården.

- Men det skal jo gerne opvejes af, at folk - efterhånden som de lærer den nye virkelighed - oplever, at de sagtens kan komme hurtigere frem uden at skulle over Hovedbanegården, siger Benny Engelbrecht.

Han kalder folk her fra området for enormt flittige til at bruge toget.

- Det skal vi holde fast i. Det er også derfor, at der først skal flere regionaltog ind ved den nye linje, og dernæst skal der førerløse tog ind som supplement, så vi får styrket de mindre stationer ind mod København, siger han.