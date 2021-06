Kulturminister Joy Mogensen (S, yderst th) var tilbage i Idrættens Hus i Roskilde, som hun var med til at indvie i sin tid som borgmester i kommunen. Fra venstre ses Hanne Bertelsen, formand for Sønderlundskvarterets Idrætsforening, Bruno Lundgård Hansen, formand for DGI Midt- og Vestsjælland, Nicolai Stokholm, direktør i DGI Midt- og Vestsjælland, og Helga Vinter, næstformand for Sønderlundskvarterets Idrætsforening. Foto: Anders Ole Olsen

Minister hørte om gymnastikforenings corona-erfaringer

Roskilde - 01. juni 2021 kl. 06:44 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Det er ingen hemmelighed, at de mange corona-regler og -restriktioner har været en stor udfordring for idrætsforeningerne, og at det nogle steder har kostet på medlemsfronten. Men i stedet for at sætte sig hen i hjørnet og surmule har mange tænkt kreativt og forsøgt at få det bedste ud af situationen.

En af dem er Sønderlundskvarterets Idrætsforening i Roskilde, som mandag fik besøg i Idrættens Hus på Kildegården af kulturminister og tidligere borgmester Joy Mogensen (S), der for tiden er på tur rundt for at høre om foreningernes erfaringer inden en stor foreningskonference på fredag.

Konferencen var faktisk planlagt længe inden, nogen havde hørt noget om corona, og skulle handle om foreningernes vilkår, men den er bestemt ikke blevet mindre aktuel.

- Det mest interessante for mig har været at høre, at hvor fokus i debatten har ligget på alt det svære for foreningerne, så har jeg oplevet, at folk mest har været superglade for at være tilbage og løse udfordringerne. Det har vist sig at være bedre at lade folk selv finde ud af tingene i stedet for at konkretisere for meget, siger Joy Mogensen om den kritik, hun er blevet mødt med om manglende retningslinjer.

Eget corona-udvalg I Sønderlundskvarterets IF valgte man for eksempel at oprette et decideret corona-udvalg, hvor to personer fik til opgave at holde sig opdateret på corona-retningslinjerne og få dem meldt ud til resten af foreningen.

- På den måde kunne vi være på forkant med udviklinger, siger foreningens formand, Hanne Bertelsen.

Det var nemlig ikke kun forældre og medlemmer, der kunne være nervøse for at vende tilbage til gymnastiksalen efter en nedlukning. Det samme kunne instruktørerne.

- Vi har arbejdet meget for at skabe tryghed, blandt andet ved at dele hallen op, så vi kan holde afstand. Vi slutter træningen 10 minutter før, så vi kan nå at spritte af, og vi har måttet spørge firmaerne, der laver redskaberne, om de kan tåle spritten, fortæller Hanne Bertelsen.

Kulturminister Joy Mogensen (S) var på besøg for at høre, hvad Sønderlundskvarterets Idrætsforening har gjort for at holde på sine medlemmer under coronanedlukningen. Foto: Anders Ole Olsen

Kræver ressourcer Sønderlundskvarterets IF har mest oplevet medlemsnedgang på de små børnehold, hvor familierne måske er kommet ud af gænge med at gå til gymnastik. Til gengæld har foreningen med succes fået holdt på børnene på deres Get2Sport-hold, der henvender sig til ikke-foreningsvante børn.

Det skyldes ikke mindst Jeppe Bardrum, som er ansat til projektet, og som har holdt forældrene opdateret med videoklip og sms'er, men det er selvfølgelig ikke noget, alle foreninger har ressourcer til.

- Udfordringen er at finde midler til det, og det kræver helt vildt mange kræfter og ressourcer, siger Hanne Bertelsen, som glæder sig over, at Roskilde Kommune har oprettet en pulje til sociale partnerskaber, så syv foreninger kan arbejde med at hjælpe ikke-foreningsvante børn og unge.

Vil have opvisning Derudover har foreningen sørget for, at instruktørerne kunne hjælpe hinanden med Zoom, så ingen kom til at stå med det alene, og bestyrelsen har forsøgt at være i kontakt med instruktørerne hele tiden, så aktiviteterne har kunnet holdes kørende.

Og mens de fleste andre gymnastikforeninger har aflyst årets opvisninger, har Sønderlundskvarterets IF besluttet at holde fast i sin. Den finder godt nok først sted i juli og holdes på Tjørnegårdskolen og bliver med billetter og faste pladser.

- Vi synes, børnene skal have noget, de kan se frem til, siger Hanne Bertelsen.

