Minister fylder 40 i strid modvind

Roskilde - 11. august 2020 kl. 05:36 Af Lars Ahn Pedersen

Det kan gå hurtigt ned ad bakke i politik. Det kan kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (S), som fylder 40 år tirsdag den 11. august, i den grad skrive under på.

Da hun stod ude foran Christiansborg den 27. juni 2019 som en del af Mette Frederiksens nye regering, var det kulminationen på en politisk karriere, der for alvor begyndte, da Joy Mogensen som kun 25-årig blev valgt ind i byrådet i Roskilde ved kommunalvalget i 2005.

Her blev hun med det samme gjort til formand for den socialdemokratiske byrådsgruppe, og da Poul Lindor Nielsen valgte at træde tilbage som borgmester midt i sin periode i maj 2011, var hun den oplagte afløser på trods af sine kun 30 år.

Bydronning Ved det efterfølgende valg bevarede Joy Mogensen borgmesterposten, men højdepunktet kom ved valget i 2017, hvor hun fik 14.061 personlige stemmer - tæt på hver tredje stemme i Roskilde Kommune - og sikrede sit parti absolut flertal i byrådet.

Den slags kan ikke undgå at vække opsigt, så da Mette Frederiksen håndplukkede Joy Mogensen til posten som kultur- og kirkeminister, virkede det som et godt match qua Roskildes ry som en kommune med et stærkt kulturliv. Hun var også højgravid, så alt tegnede lyst og lovende.

Hverdagen meldte sig dog hurtigt. Allerede i september måtte Joy Mogensen undskylde efter at være blevet beskyldt for talfusk, så sparekravene til kulturinstitutionerne kom til at se mindre ud, end de i virkeligheden var.

Det var dog intet sammenlignet med den personlige tragedie, der ramte hende i oktober, da hun mistede sin datter, som var død ved fødslen.

Upassende Joy Mogensen tog orlov og vendte tilbage som minister den 1. januar. Få måneder senere kom Covid-19 til Danmark, og herfra har hun i manges øjne nærmest ikke været i stand til at sætte en fod rigtigt.

Først blev hun kritiseret for ikke at være synlig nok og for ikke at tale kulturens sag - ikke mindst efter, at hun i et interview i Berlingske blev citeret for udtalelsen: »Folk mangler værnemidler på hospitalerne, og jeg ville selv opfatte det som upassende, at jeg stod og talte om kultur lige nu. Jeg har ikke brug for et pressemøde, men jeg skal gøre, hvad jeg kan, for at være til stede på anden vis«.

Kan spille klaver Bedre blev det ikke, da musikmagasinet Gaffa i april bragte et interview, hvor Joy Mogensen til spørgsmålet »Hvad er dit yndlingsalbum?« svarede: »Det er lang tid siden, jeg har hørt albums. Jeg har lyst til at sige »Absolute Music 2«, for den betød meget for mig som teenager.

Det udløste kommentarer og hån i medierne, både de traditionelle og de sociale, mens andre følte trang til at komme Joy Mogensen til undsætning og mente, at kritikerne var kultursnobber.

I øvrigt lød det, at de fleste havde overset, at hun i samme interview fortalte, at hendes største koncertoplevelse var, da hun så »La Boheme« på Metropolitan Opera i New York, har fået et bedre forhold til metal-genren, og at hun formentlig er blandt de få ministre, som er i stand til at spille på klaver, hvilket borgerne i Roskilde har oplevet ved flere lejligheder.

Hedt efterår i vente Under forhandlingerne om hjælp til kulturlivet var utilfredsheden med Joy Mogensen blandt de andre partiers kulturordførere så stor, at et flertal i Folketinget opfordrede statsministeren til at lade Erhvervsministeriet eller Finansministeriet tage over.

Det fik de dog ikke held med, men det siger noget om den modvind, der har ramt Joy Mogensen i hendes tid på Christiansborg.

I juli udtalte et flertal i Folketinget kraftig kritik af hendes håndtering af sagen om tilskueradgang til fodboldkampe i Superligaen, og hen over sommeren har der lydt knubbede ord fra flere sider af kulturlivet, især spillestederne, som savner udmeldinger og forståelse for deres situation.

Joy Mogensen kom i sidste uge tilbage fra ferie, og når hun har fejret sin fødselsdag, venter der hende et særdeles varmt efterår med flere svære forhandlinger, blandt andet om et nyt medieforlig.