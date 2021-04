Minister: Punktum for Roskilde Bank-sagen næste år

At sagen først forventes at kunne behandles i Højesteret om halvandet år - fem år efter landsrettens dom - skyldes ifølge ministeren, at sagen generelt er meget kompleks, og at Finansiel Stabilitet efter landsretsdommen har besluttet at koncentrere sagen om udvalgte tabsgivende dispositioner. I den anledning har Højesteret efterspurgt yderligere bevismateriale, som Finansiel Stabilitet har skullet indhente, heriblandt udtalelser fra Finansrådet og fra skønsmænd, blandt andet angående størrelsen af det tab, bankens ledelse kan holdes ansvarlig for.

- Jeg er klar over, at det kan være en stor belastning for de personer, der er involveret. Ville jeg gerne have, at det havde gået hurtigere? Ja! Det er umådelig træls, når en sag som Roskilde Bank-sagen trækker så længe ud, Men det er også min opfattelse, at Finansiel Stabilitet ikke skal afholde sig fra at anke eller opgive en anke med henvisning til, at det kan blive en langvarig proces. Ingen af parterne, heller ikke Finansiel Stabilitet, har nogen interesse i at trække sagen længere ud end højst nødvendigt. Som jeg ser det, er det nødvendigt at følge sagen til dørs. Hvis en bankledelse svigter sit ansvar, så skal det have konsekvenser, sagde Simon Kollerup