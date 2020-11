Minikoncert i Hersegade

Falderebet består af Bo Bech Arvin på vokal (The Reptones, Davenport, Stolenwatch), Stefan Weinreich på guitar (Still Midnight, Racing Ape, Snuff Cameramen, DMVB), Mark Winther på trommer (Still Midnight, Racing Ape, Snuff Cameramen, DMVB) og Jakob Lund på bas (The Reptones, Stolenwatch).