Mini fisker- og forskerbåd

Roskilde Omegns Lystfiskerklub ønsker særligt at anvende Kutlingen til ture for deres ungeafdeling. Her vil de yngste lystfiskere kunne tage ud og få hjælp og assistance til at lære, eller blive bedre til, at fiske, samtidig med at de lærer om, hvordan vi passer på fjorden og hvilke regler, der gælder for lystfiskeri.