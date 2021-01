To medlemmer af ældrerådet i Roskilde Kommune har taget afstand fra et læserbrev skrevet af rådets formand Marie Jørgensen. Foto: Jens Wollesen

Mindretal i ældrerådet lægger luft til formand

Et læserbrev har delt ældrerådet i Roskilde. Læserbrevet var signeret af Marie Jørgensen, rådets formand, som tidligere på måneden reagerede på DAGBLADETs omtale af, at der er kommet klager over kommunens plejecentre, samtidig med at de samme plejecentre har fået flotte karakterer i de årlige tilsynsrapporter.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her