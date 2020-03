Mindre virksomheder føler sig overset i hjælpepakker

Så godt som alle virksomheder er bekymrede for deres forretning under coronanedlukningen, men nogle mere end andre.

- Det er meget dem med to til 10-15 medarbejdere, fordi det virker som, at de falder gennem et hul i de her hjælpepakker. Det er, som om man har haft meget fokus på de helt små, og så har man via Dansk Industri, Dansk Erhverv og Dansk Arbejdsgiverforening taget sig af de store. Men der er jo en kæmpe mængde af dem, der ligger lige imellem, og de er pressede. Det er også det, vi hører fra de andre kommuner, siger Martin Sattrup Christensen, direktør for Erhvervsforum Roskilde.