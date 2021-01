I Roskilde er det nu lykkedes at få corona-smitten ned, før den farligere britiske variant for alvor er kommet til byen.

Mindre corona i Roskilde

På rådhuset ved Køgevej kunne kommunens ledelse fredag glæde sig over, at der nu er mindre corona i Roskilde.

Bedre forberedt Trods lettelsen over den faldende smitte i Roskilde, er kommunens ledelse fortsat nervøse ved udsigten til, at den mere smitsomme britiske corona-variant nu vinder frem blandt de ramte.

Før den for alvor slår igennem i den kommende tid, er det en stor fordel, at den gamle smitte er kommet længere ned. Det giver håb om, at kommunen ikke bliver ramt alt for hårdt.