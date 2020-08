Som borgmester i Ramsø Kommune var Henry Berg Olsen med til at få opført Ældrecenteret Toftehøjen, hvor han selv nåede at bo. Foto: Roskilde Kommune

Mindeord om Ramsøs første borgmester

Henry har haft en langt spændende og udbytte og indflydelsesrigt liv. Henry var Venstre-politiker og interesserede sig siden ungdommen for politik. Han kom i sognerådet for Ørsted Dåstrup i 1962, og i 1966 blev han formand for sognerådet frem til kommunesammenlægningen i 1970, hvor han avancerede til borgmester for Ramsø Kommune frem til 1988. Henry var også i en periode medlem af Roskilde Amtsråd.