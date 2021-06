Se billedserie Persillepigen Signe Faurholdt drev en af Roskildes mest populære butikker, men nu er hun død af kræft. Foto: Anette Gundlach

Mindeord om Persillepigen

Min elskede søster Signe Marie Faurholdt, nok bedre kendt som 'Persillepigen', døde tirsdag morgen på Hospice Sjælland i Trekroner ved Roskilde. Hun blev kun 43 år gammel.

For os familie og venner er det en ufattelig tragedie og et voldsomt tab. Vi har mistet det mest fantastiske, elskelige, sprudlende, humørfyldte og varme menneske. Hendes børn, Inge på 9 og William på 17, har mistet deres mor.

Nu skal vi skal lære at leve videre uden Signes høje latter, smittende engagement og kærlige væsen.

Desværre var det ikke uventet. Hendes kræftsygdom i hjernen blev til sidst for meget. Hun levede med den i mange år og vi blev efter fem store operationer, stråling og kemobehandlinger klar over, hvor det bar hen. Efter de seneste operationer i august sidste år og i februar vidste vi, at det var et spørgsmål om tid. Den kom alt for hurtigt.

Men Signe har i årevis været stærk og håbefuld. Hun har levet med truslen, men besluttede alligevel at leve sit liv fuldt ud med fuld power på kærligheden og humøret. Hun levede over 20 år med diagnosen og blev i mellemtiden mor to gange. Signe var en fighter og en ukuelig optimist.

Helt i Signes ånd havde hun selv tilrettelagt næsten alt det praktiske i forbindelse med hendes død. Vi efterladte skulle ikke stå tilbage med noget, som hun selv kunne håndtere på forhånd. 'Dét skal I sgu ikke bøvle med'.

Jeg var med hende i marts, da hun ville vælge gravsted og kort efter en briefing-samtale med præsten - og sammen med sin skønne bedste veninde, Vita ("jyden"), valgte Signe selv sten, kiste og urne her i løbet af foråret. I det hele taget blev de allernærmeste gode venner inddraget i stort og småt

De har været en fantastisk støtte for både mig, Signes børn og deres far og hinanden på det seneste.

Samtale med præsten Signe var forberedt og så afklaret, som man kan være. I marts fortalte hun ved samtalen med præsten, at hun ikke var bange for at dø. Og så sent som i maj under en samtale med det palliative team i Roskilde kunne helt fattet udbryde, at 'det var været sådan et sjovt liv'. Hun brugte ofte nogle skønne sprogbilleder.

F.eks. glædede hun sig, at hun har nogle børn, 'der ved, at skjorten skal ned i bukserne'.

De seneste tre år - frem til august 2020 - opbyggede hun en stærkt rost og meget anerkendt grøntforretning på hjørnet af Skomagergade og Stændertorvet midt i Roskilde. Butikken var en pryd i byen.

Signe havde et hav af trofaste kunder og et publikum, der havde fulgt hende i de andre butikker, som hun etablerede i Roskilde. Hun var selvstændig stort set hele livet igennem med et miks af blomster- og grøntbutikker, som hun indrettede med en kunstnerisk personlighed og en energi, styrke og flid, som hun havde fra sin mormor.

Aldrig nogensinde har Signe brokket sig over at arbejde hårdt. Langt de fleste arbejdsdage startede på Grønttorvet ved fire-fem-tiden om morgenen, hvor hun købte varer til dagens salg i butikken. Hen over dagen blev kunderne mødt med service, en kæk bemærkning og en personlighed og originalitet, der fik dem til at komme igen og igen.

De fleste ville selvfølgelig helst ekspederes af chefen selv, selv om hendes medarbejdere altid bød sig til. Men Signe solgte ikke bare buketter og grøntsager til kunderne, men oplevelser, nærvær og hver gang en lille bid af sig selv. Dét var eftertragtet.

Efter lukketid røg - vores fælles passion - Billy Joel på Sonos'en, en gasblå gin/tonic i glasset og en smøg i mundvigen, når næste morgens indkøb skulle planlægges.

Film om livet

I vinter fik hun produceret en 15-20 minutter lang film (af Tina Hvarre), hvor Signe fortæller om sit liv, værdier og oplevelser.

Et kærligt testamente og en totalt Signe-agtig ting at gøre! Scenen er huset og haven i Kattinge og målgruppen er snæver: Inge, William og jeg selv.

Jeg glæder mig vildt til at se den en dag, når jeg får den i hånden - og jeg i øvrigt kan kigge ud af øjnene...

De sidste måneder boede hun på ny sammen med sin eks-mand og børnenes far, Lars Bach. Hvis det er sådan at have en eks-mand, så vil jeg også have sådan en...

Første weekend på hospice blev en opvisning i Signes naturlige generøsitet og aldrig svigtende vilje til at leve livet: Der var høj latter på terrassen og portvin, Bailey's og vin til de nære venner, der lagde vejen forbi.

Hun nød den skønne udsigt, solnedgangene og lærken, gøgen, nattergalen, viben, vildtet og den øvrige natur lige uden for. Signes egen plan var, at hun i de kommende uger ville komme og gå fra hospice, så hun kunne besøge Grønttorvet, Torvehallerne i København, en slentretur med stokken på Algade i Roskilde, på café og restaurant.

Men sidste dag på terrassen var sidste mandag, så gik det stejlt ned ad bakke og Signe faldt ind i en tilstand af bevidstløshed.

På Signes, vennernes og familiens vegne: Verdens største tak for omsorg, empati og suveræn indsats til alle personalegrupper for at have givet Signe et forlænget og dejligt liv i de sidste mange år: Neurokirurgisk og onkologisk afdeling på Rigshospitalet, det palliative team i Roskilde og her til sidst:

Det vidunderlige personale på Hospice Sjælland. Jeg har aldrig mødt så dedikerede, kærlige, forstående og samtidig dybt professionelle mennesker!

Jeg elskede min lillesøster og savner hende allerede helt ubeskriveligt meget!

Mikkel Faurholdt