Pauli Andersen var en af de spillerne i Roskildes gyldne generation, der i 1978 spillede RB06 op i 2. Division, som dengang var landets næstbedste fodboldrække. (Arkivfoto: Per Rudkjøbing)

Send til din ven. X Artiklen: Mindeord om NEC: Kærlighed til fodbold går foran grådighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindeord om NEC: Kærlighed til fodbold går foran grådighed

Roskilde - 25. april 2021 kl. 14:46 Kontakt redaktionen

For mig var det vemodigt at høre, at Niels Erik Christensen (NEC) er død.

Han var en lidenskabelig formand for Roskilde Boldklub 1906, dengang det var fodboldklubber, der mødte hinanden på græsset. I dag er det som bekendt firmaer, der krydser klinger.

Oven i købet den grad at de største fodboldkøbmænd i Europa nu har prøvet at lancere en lukket klub for de rigeste fodboldforretninger under navnet Super League. Tilsyneladende uden at fatte dybden af den lidenskab, der er fodboldens egentlige energikilde.

Deres projekt dør, fordi følelser ikke kan omsættes på markedet som gipsplader i et byggemarked.

Men NEC besad denne klubfølelse, og det er ikke for meget at sige, at han nærede kærlighed til klubben, han var formand for. For ham var økonomien underlagt klubben. I modsætning til Super League, hvor økonomisk optimering stod over fodbolden og de følelser, fodbolden ikke kan leve foruden.

NEC er her ikke mere, men det er den kærlighed til fodbold, som han stod for, heldigvis. For det var den, der fik fodboldfans til at protestere så stærkt, at grådighedens Super League ikke kunne overleve.

Pauli Andersen