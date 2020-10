Lotte Fang bliver hyldet for sin indsats for De Konservative og hele Roskilde. (Foto: Jan Partoft)

Mindeord om Lotte Fang: Farvel til en stor stemme

Lotte Fang var en ildsjæl, der interesserede sig for alt med tilknytning til Roskildes historie, og hun er nok mest kendt for de mange byvandringer, hvor hun levende og engageret fortalte om stort og småt fra byens lange historie.

I 2001 stillede Lotte Fang op til byrådsvalget for Det Konservative Folkeparti, og sad i byrådet i de næste fire år. Det var især kulturområdet, der havde hendes interesse.

Lotte Fang var en flittig skribent og har skrevet over 40 bøger, hæfter og skrifter om Roskildes historie. Mest kendt er nok bøgerne om Roskildes gader og stræder. I 2015 i en opdateret udgave, der omfatter gader og stræder i hele Roskilde Kommune.

Et fornemt opslagsværk, hvis man er nysgerrig på kommunens gade- og vejnavne.

Roskildes mange kilder havde også Lotte Fangs bevågenhed. I 1993 skrev hun en bog om kilderne i Roskilde, og i de senere år var hun optaget af at få opbakning til forbinde kilderne med rindende vand, for derved at give kilderne en mere markant placering som en vigtig del af byens historie.