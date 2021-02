Mindeord om Løgstrup

Da mulighederne tidligt bød sig for at blive kioskejer, tog han springet og blev selvstændig med Rutebilskiosken, der først lå lige overfor Roskilde Station i forbindelse med rutebilsstationen, men siden blev flyttet til en større kiosk op ad kirkegårdsmuren mod Hestetorvet. Sammen drev de kiosken i 40 år.

Hans generelle interesse for idræt betød, at han hurtigt kom ind i bestyrelsen for Roskilde Idræts Union samt i Dansk Handicap Idræts Forbunds bestyrelse. Begge steder blev han æresmedlem.

Gunnar interesserede sig for at udvikle Hestetorvet som et samlingssted i byen, og han var i en ganske kort periode ligeledes politisk aktiv som en af kandidaterne hos Borgerpartiet ved et kommunalvalg i 80'erne.