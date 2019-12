Erik Hansen, fotograferet i 2011. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Mindeord for fjordens, fuglenes og flygtningenes ven Erik Hansen

Roskilde - 16. december 2019 kl. 12:23

Erik Hansen blev begravet fredag den 13. december i Kornerup. Han var en bredt favnende ildsjæl. Han var jæger og naturinteresseret og via sit arbejde på Risøs regnemaskine, datidens computer, så han muligheder for at hjælpe med at behandle de store mængder data om ynglende fugle, der blev indsamlet i et stort landsdækkende atlasprojekt i 1970´erne. Det var databehandling ved hjælp af såkaldte »hulkort«.

Eriks succes med dette projekt bredte sig til arbejdet med ringmærkning af fugle og i særdeleshed svaner, og her kastede han sig desuden ud i feltarbejdet og sejlede med ud for at fange svanerne og ringmærke dem.

Det fandt især sted i Roskilde Fjord, og hans entusiasme blev så stor, at han blev medejer af det gode skib »Den grimme Ælling«, en Hundested-fiskekutter.

Med den kunne han og andre ornitologer besejle hele Roskilde Fjord og fange en masse fældende svaner og ringmærke dem. Knopsvanen er siden blevet kåret som Danmarks nationalfugl og med al den viden, som Erik har været med til at tilvejebringe om den, kan vi bedre sikre arten de bedste levevilkår.

Med »Den grimme Ælling« kunne fjordens mange små øer og holme undersøges for deres ynglende fugle. Det gode skib gav Erik fine muligheder for at bringe mange forskellige folk ud at opleve fjordens herligheder, fuglelivet og fiskefangster, og han tog initiativ til at få fredet øerne som levested for deres mængder af ynglefugle.

Hans fugleinteresse bredte sig til at omfatte hele fjorden og dens miljøtilstand, og han samlede alle data på »Roskilde Fjord portalen« på internettet, og på sit dødsleje nåede han endog at opdatere portalen med de sidste data, så eftertiden let og bekvemt kan finde frem alt, hvad der er værd at vide om fjorden.

Portalen støttes økonomisk af kommunerne og Nationalpark Skjoldungernes Land og indgår i deres arbejde med at bevare fjorden.

Siden 2011 har Erik med stort engagement kastet sig over flygtningearbejdet, og især med flygtningebørn, efter at han ved en tilfældighed oplevede deres triste skæbner på Avnstrupcentret. Han har med sin sædvanlige store entusiasme kastet sig ud i at forsøge at forbedre flygtningebørnenes vilkår og har blandt andet holdt over 100 foredrag herom for at få en bedre forståelse for flygtningenes vanskelige vilkår.

Erik var en meget stærk personlighed, der til det sidste kæmpede for at gøre Verden til et bedre sted at leve for mennesker og dyr.