Mindeord for en kæmpe i Vibys idrætsliv

Gert var livet igennem en inspirator og en ideudvikler. Der skulle ske noget, der skulle tages nye tiltag, så foreningslivet kunne leve op til de trends, som var i samfundet. Han arbejdede for, at alle borgerne og medlemmerne skulle have oplevelsen af, at det var sjovt og interessant at være medlem af Viby Idrætsforening. Han var en central figur ved etableringen af boblehallen, da vi fik udvidet boldbanerne og bygningen af Viby Idrætscenter.