Mindeord af Birkebæk: Et jævnt og muntert liv

Roskilde - 20. november 2020

Der findes et fundament af borgere i det danske samfund, som ikke fylder i medierne eller præger den offentlige debat, men de er bærende for fællesskabet.

En af dem var Lizzie Sassersen, som nu er død i en alder af 82 år. Efter et langt sygdomsforløb, som nok kostede mange kvaler, men aldrig betød tab af lyst og evne til at bidrage til fællesskabet.

Lizzie boede på Åvej, var gift med Carl indtil hans død og mor til fire prægtige piger.

Hendes tilgang til livet var grundlæggende pragmatisk, men båret af hjælpsomhed og omsorg for alle, der søgte hendes hjem. Reservemor for nogle af nabobørnene med (for) travle forældre, hushjælpsom for de ældre og elsket kaffesøster for alle.

Kaffe på bordet, varm mad, hvis det var tidspunktet. Varme i det hele taget.

Lizzie var en samfundsstøtte, et begreb, som stort set er forsvundet fra det danske sprog.

Glad for, og stolt af, det velfærdssamfund, som ikke mindst hendes generation har skabt for os alle. Men det betød ikke, at hun var ukritisk, og et par gange gav hun sin mening til kende i læserbreve.

Hun var forstående overfor anderledestænkende og aldrig fordømmende, men hun var heller ikke blind for det overdrevne.

Lizzie var ukrænkelig. Hun har aldrig profileret sig selv ved at angribe andre. Hun har heller aldrig brugt sine muligheder til at skade andre. Hun var robust i sin omgang, uden overdreven følsomhed, men altid med stor empati.

Hun led ikke under tidens spotlys-hungrende ambition om at gøre en forskel. Men hun havde et ønske om at gøre noget for fællesskabet. Og det er (ofte) noget ganske andet.

Lizzie var det, som man med et på en gang intetsigende og dybt karakteriserende udtryk kalder: et ganske almindeligt menneske. Bærende for et samfunds daglige drift og den solide basis, som giver plads til, at vi også kan rumme både blålys og forsagere. Lizzie og hendes ligesindede var og er helt afgørende for tilværelsens ordentlighed.

Nu er hun død, og et samlingspunkt i en lille del af verden, er ikke længere. Der hvor vi alle kunne søge hjælp, trøst eller hvile.

Tak for det hele.

Frank Birkebæk,

tidligere direktør for

Roskilde Museum