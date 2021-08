Ruth Augustinussen lavede udsendelser for Kanal Roskilde, som nu har skiftet navn til Roskilde TV. Foto: olsen

Mindeord: Roskilde TV har mistet en frivillig med en mission

Roskilde - 03. august 2021 kl. 08:28 Kontakt redaktionen

Ruth Augustinussen døde i juli af en kræftsygdom. Ruth var blandt de første ildsjæle, som var med til at gøre Roskilde og omegn levende med lokal tv.

Siden starten i oktober 1999, da Kanal Roskilde kom på tv-skærmene første gang, var Ruth blandt de ihærdige, som båret af et helt særligt engagement arbejdede med at formidle gode, lokale historier til seerne.

Ruth var uddannet som ernærings- og husholdningsøkonom og havde en mission: At udbrede kendskabet til sund kost, arbejdsvilkår for landmænd og forebyggelse af sygdom. Ruth har gennem årene haft et tæt samarbejde med Kanal Roskildes mest erfarne tv-fotograf, Mogens Rimm, og de to producerede tv-udsendelser på samlebånd. Hvis ikke det var for Ruth, ville Kanal Roskilde ikke have kunnet fejre 20 års fødselsdag i 2019.

Modstandsbevægelsen under 2. Verdenskrig havde også en særlig plads i Ruths hjerte. Ruth har flere gange interviewet den lokale journalist og historiker Niels Birger Danielsens forfatterskab om 2. verdenskrig, og havde en aftale i kalenderen med ham for nylig. Desværre måtte Ruth melde afbud til forfatteren på grund af sygdommen. Helt usædvanligt for Ruth, der sjældent havde en sygedag.

Ruth arbejdede flittigt gennem alle årene, og har også grundigt læst den lokale forfatter Pernille Juhls romaner om 2. Verdenskrig. Kun få uger inden Ruth døde, gennemførte hun et 30 minutters interview med Pernille Juhl. Det var vigtigt for Ruth at få produceret interviewet, så snart en ny bog af en lokal forfatter kom på gaden.

Ruth har også været klar som reporter, når der har været Roskilde Dyrskue, kommunalvalg og kunstudstillinger. Privat inviterede hun ved særlige lejligheder på kaffe, ledsaget af hjemmebagte lækkerier, der tangerede et sønderjysk kagebord.

Igennem alle årene har Ruth også været aktiv i Kanal Roskildes bestyrelse, for det lå hende særligt på sinde, at administrere økonomi med sund fornuft. En af de sidste beslutninger, som Ruth var med til at tage i bestyrelsen var at skifte navn fra Kanal Roskilde til Roskilde TV. På den lokale TV-station vil vi savne Ruth, og hendes store indsats vil aldrig blive glemt.

Æret være Ruths minde! På bestyrelsens vegne

Annette Westphal Thuesen

