Veikko Kinnunen var en kendt skikkelse i Roskildes bridgemiljø, hvor han arrangerede turneringer og skrev om bridge i DAGBLADET. Her ses han sammen med hustruen Birthe ved en festlig lejlighed i sommer. Foto: Privat

Mindeord: Finnebarnet der blev stormester

Roskilde - 13. januar 2021 kl. 12:03 Af Vilhelm Wedell-Wedellsborg og Flemming Øster, bridgespillere

En stormester takker af, Veikko Kinnunen (3. januar 1939-4. januar 2021), og bridgeverdenen i Roskilde takker for Veikkos indsats. Kortspillet bridge i Roskilde har været tegnet og farvet af Veikko. Ikke fordi han råbte højt, men fordi han var stabil, loyal, hjælpsom og altid positiv og glad. Og så selvfølgelig fordi han har taget mange stik.

Under først Vinterkrigen i 1939-40 og senere den finske Fortsættelseskrig 1941-44 kom cirka 4000 såkaldte finnebørn på kortere eller længere ferieophold i Danmark. Den 18. januar 1942 blev den treårige Veikko afleveret til sine kommende plejeforældre på banegården i Ringsted.

Plejefamilien blev så glade for drengen med det fulde navn Veikko Raimo Olavi Kinnunen, at den efter krigen tilbød hans finske familie at beholde ham. Veikko ville gerne blive, og de to familier bestemte sammen, at drengen skulle blive i Danmark, indtil han var fyldt 18 år og da selv skulle tage stilling til, hvor han ville leve sit liv.

Indtil mellemskoleeksamen gik Veikko i skole i Ringsted. Så flyttede familien til Roskilde, hvor Veikko gik i gymnasiet, besluttede sig for at blive i Danmark, stiftede familie sammen med Birthe og boede i Roskilde, Svogerslev, Gevninge og til sidst igen i Roskilde.

Glemte aldrig Finland Ved Veikkos bisættelse fra Sankt Jørgensbjerg Kirke 8. januar fremhævede sognepræst Martin Ishøy blandt andet aftalen og samarbejdet mellem Veikkos finske og danske familier som sand humanisme og menneskekærlighed.

Veikko valgte den danske familie, men han glemte aldrig sin finske herkomst, og det var en stor oplevelse at være med til Veikkos 80-års fødselsdag (Birthe og Veikkos 160-års fødselsdag) for et par år siden, hvor den nærmeste finske familie også deltog, i alt syv søskende og to svigerinder.

SISU nævnte præsten også som en særlig og væsentlig del af Veikko, og det Veikko var for familie og (bridge)venner. SISU er et udtryk, som er centralt i den finske kultur. Det betyder sådan noget som råstyrke, vilje, udholdenhed og evnen til at tænke klart i pressede situationer. Endvidere betyder det »noget indre eller indvendigt«. Finnerne anvender SISU som en slags livsfilosofi, noget som trænes i dagligdagen.

I stedet for at sende bårebuketter til bisættelsen købte Veikkos finske familie et stykke finsk jord med træer ved en sø og sendte et billede af jordstykket. Den finske ide er på denne måde at forbedre klimaet, idet træerne lever af at oplagre CO2, som således ikke forurener atmosfæren og dermed mindskes (eller forsinkes) CO2-bidraget til drivhuseffekten omkring jorden. Foto: Privat

Skrev om bridge i avisen Veikko blev civilingeniør og fik sin arbejdsplads på Datacentralen. I fritiden dyrkede har en del sport, blandt andet var han flittig med tennisketsjeren, men i det følgende vil vi koncentrere os om hans enorme organisatoriske og spillemæssige indsats inden for tankesporten bridge, hvilket blandt andet underskriverne og utallige andre roskildensere har nydt glæde af gennem de sidste 50-60 år.

I Roskilde har der gennem mange år været mange bridgeklubber, og DAGBLADET havde i en del år Veikko som fast bridgejournalist med ugentlig resultatformidling og små reportager om bridge. Men det er desværre »gået af mode« at rapportere om den slags. I parentes bemærket er bridge i de seneste år blevet (valgfrit) fag på en del skoler!

En nøglefigur Byens mange bridgeklubber har Roskilde Bridgeunion som paraplyorganisation, som er vigtig blandt andet for de fleste af klubbernes samarbejde om brugen og driften af det bridgehus, som klubberne var så heldige, at kommunen stillede til rådighed på Kildegården for godt 10 år siden.

Tidligere stod Unionen for organisationen af årlige byturneringer i bridge, som afvikledes over dem aftener i den smukke teatersal med tilliggende lokaler på Hotel Prindsen. Veikko Kinnunen var en særdeles vigtig person for organiseringen og afholdelsen af disse byturneringer.

Det samme kan man roligt sige om arbejdet i Bridgeklubben Trumf, som Veikko var med til at få etableret i 1962. Formålet med og for klubben var at styrke bridgens kvalitet i Roskilde gennem undervisning, deltagelse i bridgeforbundets turneringer samt træningssamarbejde med andre stærke klubber på Sjælland.

Trumf blev en ganske stærk klub, og mange spillere fra omegnen, København og fjernere liggende byer tog hver uge turen til Roskilde for at lære nyt gennem spillet og den indledende undervisning i en halv time. Veikko var meget aktiv heri, ikke mindst som formand i flere og lange perioder. Veikko har vundet mange klubmesterskaber, roskildemesterskaber, distriktsmesterskaber og deltaget i danmarksmesterskaber, hvis muligheden var der.

Ferier og festivaler Familiemennesket Veikko spillede så meget bridge, at familien undertiden undrede sig over, hvorfor det mon kunne være så vigtigt?

I de seneste år var Birthe og Veikko Kinnunens klub Bridgelogen. Da coronaen standsede den videre fremfærd også i tankesporten bridge, var de regerende klubmestre der.

I de seneste 20 år har Bridgeforbundet etableret en årlig festival om sommeren, først 12 år i Vingsted Idrætscenter vest for Vejle, nu foreløbig i seks år i Svendborg. Veikko var sammen med sin hustru Birthe fast spillende hver eneste dag i de 10 dage, hver festival varer.

Med campingvognen var hjemmet flyttet med til bridge. Når Veikko ankom på ferie i udlandet, var det første, han gjorde at opsøge et spil bridge. Det var et sprog, Veikko kunne forstå.

Veikko Kinnunen (th) blev i 2005 udnævnt til stormester i bridge sammen med Anne Haber. Mellem dem ses den daværende formand for Dansk Bridgeforbund Knud-Aage Boesgaard, som overrakte titlen. Foto: Jens Wollesen

Stormester Midt i det første årti efter år 2000, havde Veikko opnået gode bridgeresultater nok til at få titel af stormester. Overrækkelsen af titlen blev foretaget af bridgeforbundets daværende formand (nuværende seniorverdensmester) Knud Aage Boesgaard, som hyldede Veikko.

Boesgaard gav blandt andet udtryk for, at det var særligt imponerende, når Veikko ikke havde været divisionsspiller, fordi det kræver stor udholdenhed og dygtighed at opnå titlen uden at have været modtager af den »guldregn«, som uddeles i divisionskampene - ja, der får vi nærmest smidt guldpointene i nakken, sagde Boesgaard.

Havde sin helt egen stil Veikko havde sin helt egen stil ved et bridgebord. Han tog sig god tid, og ingen af hans kort kunne være så dårlige og kedelige, at de ikke fortjente, at han som melder eller spiller tænkte over, hvad der skulle ske.

Det er den rigtige måde at spille turneringsbridge på, fordi ellers mister man nu og da muligheden for at foretage uventede eller overraskende ting. Veikko stillede lignende krav til sine makkere. Man skulle gøre sig umage for at forstå meldingerne i relation til den situation, de var afgivet i.

I bridge skal man altid prøve at gøre det så let som muligt for sin makker, og som spiller skal man holde ud og koncentrere sig, så man som Veikko opdager modstandernes små fejl og altid er klar til at modtage de eventuelle små »gaver«, der ofte uddeles i kampens hede.

Tak for spillene Veikko. Tak for din indsats. Tak for SISU. Vi vil savne dig. Æret være Veikkos minde.