En 30-årig mand fra Midtsjælland er sigtet for svinde i 44 tilfælde fordelt på et område der strækker sig fra Roskilde over Køge til Ringsted og Næstved. Foto: Katrine Wied

Millionsvindel: 30-årig mand sigtet for 44 forhold

Torsdag formiddag blev anklagepunkterne læst op af politiets anklager i Retten i Roskilde ved et grundlovsforhør, 44 forhold var der alt i alt tale om.

Forholdene drejer sig om blandt andet udlevering af to biler hos en bilforhandler i Ringsted til en værdi over en million kroner ved at fremvise en falsk bankoverførsel.

Forsøg på bedrageri hos en guldsmed og en urmager i Roskilde for i alt cirka 200.000 kroner, ordrer hos et varmepumpefirma til i alt 1,2 millioner kroner og udlevering af en havetraktor i Køge til 25.000 kroner og en trailer hos et firma i Fensmark til 20.000 kroner.