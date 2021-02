Direktør for Coro, Co-Lab Roskilde, Karoline E. Osipowska - her sammen med formanden for bestyrelsen, Morten Schou Andersen, kundedirektør i De Forenede Dampvaskeri - satser på, at projekt »Varig tilknytning til arbejdsmarkedet« vil resultere i en ny beskæftigelsesmodel, der kan bruges i hele landet om et par år. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Millionstøtte til lokalt projekt der kan give job til 120 udsatte

Roskilde - 10. februar 2021 kl. 05:09 Kontakt redaktionen

Udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet i Roskilde-området kan se frem til en hjælpende hånd, når Projektet »Varig tilknytning til arbejdsmarkedet« rulles ud i år og næste år - og det sker med en markant økonomisk støtte fra Danmarks Erhvervsfremmestyrelse, som har besluttet at bakke projektet op med 7,7 millioner kroner.

En tredjedel af Pengene kommer fra de decentrale erhvervsfremmemidler, de to tredjedele finansieres af EU's Socialfond.

Det lokaleprojekt har den selvejende institution Coro, Co-Lab Roskilde som operatør.

Coro, Co-Lab Roskilde er et non-profit medlemsdrevet innovationslaboratorium, som har som mål at skabe vækst til gavn for samfundet, og som udvikler, afprøver og realiserer nye løsninger i tværsektorielle partnerskaber med Roskilde og omegn som testplatform.

Ny model til hele landet

Direktør for Coro, Co-Lab Roskilde, Karolina E. Osipowska forklarer:

- Med projektet sikrer vi, at 120 udsatte borgere gennem skræddersyede forløb får en chance på arbejdsmarkedet, hvor borgerne og virksomhederne matches og udvikler deres kompetencer. Virksomheder, kommunen, uddannelsesinstitutioner, civilsamfundet samt borgerne skaber sammen de nødvendige tiltag for, at borgerne kan nå frem til ordinær beskæftigelse og fastholdelse af arbejdet. Ambitionen er, at vi om to år kan introducere en ny succesfuld beskæftigelsesmodel, som kan skaleres til resten af Danmark, siger Karolina E. Osipowska.

Allerede inden opstart har Roskilde-projektet tilsagn fra flere end 10 lokale virksomheder, der ønsker at bakke op og deltage i indsatsen med at hjælpe udsatte borgere til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Målet er, at op mod 84 borgere får fast beskæftigelse umiddelbart efter og i op til seks måneder efter projektets afslutning med udgangen af 2022.

Opbakning fra erhvervslivet

I alt har Danmarks Erhvervsfremmestyrelse givet støtte til otte forskellige projekter på samlet 47,7 millioner kroner.

Blandt medlemmerne i bestyrelsen for Danmarks Erhvervsfremmestyrelse er Sorøs borgmester, Gert Jørgensen (K). Han glæder sig blandt andet over, at projektet bakkes op af det lokale erhvervsliv.

- Det er helt naturligt, at mange virksomheder koncentrerer sig om deres egen overlevelse under Covid-19-pandemien og måske har begrænset overskud til at inkludere og fastholde udsatte borgere i virksomhederne. Derfor er det glædeligt, at projektet er opmærksom på denne udsatte gruppe og følger borgerne længe efter, at de er sluset ind på arbejdsmarkedet. Og lige så glædeligt er det, at virksomhederne på forhånd har vist interesse for at deltage, for på den anden side af pandemien får vi brug alle ressourcer, siger Gert Jørgensen.

