Millionstøtte skal skabe fritidsjob til unge

Roskilde - 18. december 2020 kl. 08:01

En bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 5,181 millioner kroner betyder, at unge i Roskilde får hjælp til at komme i fritidsjob. Det sker med Jobplaneten Roskilde, og målet er at lette overgangen til uddannelse og et godt job efterfølgende.

Indsatsen retter sig mod boligområder, hvor dobbelt så mange unge savner uddannelse efter grundskolen som i resten af Roskilde Kommune. Arbejdet sker i et samarbejde mellem Boligselskabet Sjælland og Roskilde Kommune, og indsatsen løber fra 2021 til 2024.

- Det er fantastisk, at vi i fællesskab har fået denne store bevilling hjem. En stor tak til Den A.P. Møllerske Støttefond skal der lyde. For bevillingen betyder, at flere af vores unge får mulighed for at få et fritidsjob og dermed rykker tættere på en uddannelse og på arbejdsmarkedet. Det er både til gavn for dem og for hele samfundet, siger Mette Heidemann, direktør for Social, Job og Sundhed i Roskilde Kommune.

Vigtigt at få fodfæste Indsatsen er opdelt i flere trin, fra lommepengejobs for de yngste til fritids- og studiejobs og reelle jobs for de ældre. Samtidig er der et stærkt fokus på uddannelse.

- Visionen er, at alle børn og unge, uagtet hvor de bor, skal have en uddannelse og senere et fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi ved fra forskningen, at netop det at få og have et fritidsjob har en stor betydning for, hvordan den unge klarer sig på sigt, fortæller udviklingschef Francisco Ortega fra Boligselskabet Sjælland.

Indsatsen i Jobplaneten arbejder på flere niveauer. Der skal både tages hensyn til alder, og at de unge har forskellige forudsætninger og motivation. Nogle har måske kun brug for et lille kærligt puf, mens andre unge skal have mere støtte.

Fire slags fritidsjob Der bliver arbejdet med fire slags fritidsjob: Lommepengejob i daginstitutionerne/ private virksomheder (13-14 år), fritidsjob i offentlig virksomhed (14-15 år), vejledning og brobygning til fritidsjob/studiejob i private virksomheder (15-25 år) og praktik og lærepladser (15-25 år).

Jobplaneten Roskilde arbejder videre på det erfaringerne med Boxen, der er et projekt, som har kørt under den boligsociale helhedsplan og hjulpet unge i lommepenge og fritidsjob. Boxen har i den senere tid udvidet samarbejdet med Roskildes Klub Ung Midt og oprettet fritidsjobcaféer i tre afdelinger, som fremover bliver en naturlig samarbejdspartner med Jobplaneten.

Følgende virksomheder og organisationer er med i samarbejdet: Roskilde Tekniske Skole, ZBC Erhvervsskole, UngeGuiden Roskilde, Klub Ung Midt Roskilde, folkeskoler (Tjørnegårdskolen, Østervangsskolen og Hedegårdenes Skole), privatskoler (Ro's Private Skole og Fredsskolen), Salling Group, Turning Tables Danmark, Roskilde Ungdomsskole med flere.