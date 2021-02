Artiklen: Mille arbejder for at skabe: Bedre sex og selvværd

Mille arbejder for at skabe: Bedre sex og selvværd

Lavt selvværd og seksuelle frustrationer går ofte hånd i hånd, og det er for mange svært at snakke om. Alene det at tale om sex, vækker hos mange en følelse af skam. Det er et problem, som den nyetablerede terapeut og sexolog Mille Lykke ønsker at tage hånd om.