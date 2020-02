Miljøsvineri: Stor bøde til entreprenør

Allerede i 2016 konstaterede Roskilde Kommune ved et tilsyn, at entreprenøren havde 12 køretøjer og maskiner stående ude i det fri på sin landejendom. De var alle sammen udtjente og groet til, kunne en sagkyndig konstatere, og kommunen indskærpede over for entreprenøren, at de skulle fjernes og sendes til en godkendt ophugger. Det fik han fem måneder til at ordne.

En selvstændig erhvervsdrivende er blevet dømt til at betale en bøde på 30.000 kroner for at have ladet adskillige køretøjer stå og ruste op i årtier på sin grund.

