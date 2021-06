Se billedserie Miljøminister Lea Wermelin (S) får en snak med de to unge frivillige fra Ung Energi, som stod og delte gratis blomsterfrø ud på pladsen foran Kvickly i Hyrdehøj. Foto: Kenn Thomsen

Miljøministeren på helt vildt besøg

Roskilde - 22. juni 2021 kl. 13:52 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Miljøminister Lea Wermelin (S) har sammen med resten af Miljøministeriet sat gang i konkurrencen »Sammen om et vildere Danmark«, hvor 92 kommuner kæmper om at blive den vildeste kommune. Roskilde Kommune er naturligvis med, og derfor dukker Lea Wermelin op ved Kvickly i Hyrdehøj mandag eftermiddag.

- 92 kommuner er ret meget at komme rundt til, lyder det fra Lea Wermelin, som nævner, at det er sundt med et konkurrenceelement, men det giver samtidig en god mulighed for at udveksle inspiration på tværs.

Blandet med Kvicklys blomstersalg er der lavet et lille biodiversitets marked på den lille plads foran indgangen til Kvickly.

Borgmester Tomas Breddam (S) kommer højt til vejrs, da han træder op på en træstub, som faktisk er et flagermusebo.

- Hvor er det dejligt, at vi kan stå her og se på et af vores fælles projekter, hvor erhverv, frivillige og kommune i samarbejde er ved at gøre Roskilde Kommune vildere og grønnere. Herfra ligner det en bilørken. Men vi er sammen med Coop i gang med at forvandle en græsørken til en blomstereng. Til glæde for insekterne, men også for alle de mange mennesker, der dagligt kommer forbi, fortæller Tomas Breddam, som også nævner, at Roskilde Kommune omlægger vejkanter, parker og andre grønne områder, samt omdanner landbrugsarealer til natur og skov.

- For eksempel vil vi udvikle en grøn blå korridor mellem Svogerslev, Boserup og Roskilde. Der er mange, som gerne vil bygge der, men det vil vi ikke have, siger Tomas Breddam, som også får nævnt overfor miljøministeren, hvad Roskilde Kommune vil bruge én million kroner til, hvis kommunen vinder konkurrencen.

- Vi vil bruge pengene som medfinanciering af den store omlægning fra landbrug til natur, fortæller Tomas Breddam.

Lea Wermelin går en tur rundt til boderne og hører, hvad forskellige grupper af frivillige byder ind med.

Hun får en snak med frivillige fra Vilde Haver. Det er en gruppe på 20 frivillige, som guider haveejere til at få mere biodiversitet ind i haven.

Roskilde Golf Klub har en gruppe, som laver forskellige former for bo. De har medbragt noget, som ligner en kæmpe bøgekævle, men det er faktisk et billebo.

Klimaorganisationen Ung Energi deler blomsterfrø ud. I blandingen er der 28 forskellige arter.

En kulturforandring Tiden er ved at løbe ud for miljøministerens besøg, men hun når en hurtig snak med Danmarks Naturfredningsforening, inden hun også lige skal nå at se det jordstykke, som ligger mellem parkeringspladsen og Holbækvej.

Her er cirka en hektar, noget af arealet er Coops, og noget er Roskilde Kommunes. Til september bliver der sået en blomsterblanding, så til næste år vil marken fremstå som en farverig blomstereng.

For at det ikke skal se helt kedeligt ud i år, er der sået en et-årig blanding i kanten i år, men på grund af det kolde forår vil blomsterne formentlig først være i fuld flor efter sommerferien.

- Det er spændende og sjove initiativer, jeg har set i dag. De kan deles med andre, siger Lea Wermelin og nævner, at hun har set et eksempel på, hvordan erhvervslivet bliver inddraget.

Hun fortæller, at alle disse mindre tiltag betyder, at alle skal være med på, at haver og grønne arealer kommer til at se anderledes ud.

- Det er en kulturforandring. Men det gør en forskel. I Hjørring (som var forsøgskommune inden konkurrencen, red.) kom der dobbelt så mange bier og fire gange så mange sommerfugle. Vi skal skabe de her grønne korridorer, som insekter og dyr kan bruge. Derfor er det også vigtigt, at der bliver vildere både på grønne arealer og i folks haver, siger Lea Wermelin, inden hun tager til Jyllinge for at være med til digeindvielsen.

