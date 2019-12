Miljøminister lover ikke bare ja til kystsikring

Foto: Ulrik Hasemann

Roskilde - 18. december 2019 kl. 14:19 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en kisteglad miljøminister, Lea Wermelin (S), som tirsdag trådte frem ved et hasteindkaldt pressemøde i Miljøministeriet. I hånden havde en hun tre siders aftale, som skal sikre, at tværkommunale projekter, som er kørt sur i klager, skal kunne komme tilbage på sporet.

Ministeren gjorde, hvad hun kunne for at forklare, at der var tale om en generel lovændring, men samtidig kom ordene »Jyllinge Nordmark« ud af munden på ministeren mere end en enkelt gang undervejs.

DAGBLADET Roskilde nåede at få stillet et enkelt spørgsmål til ministeren, og det lød: »Hvis Roskilde Kommune kommer med en forespørgsel om, at klageadgangen i forbindelse med kystsikringsprojektet i Jyllinge Nordmark skal bortfalde, så er du klar til at sige ja?«

Her kunne man jo have håbet på et »Ja« som svar, men ministeren trådte varsomt.

- Vi må tage tingene i den rigtige rækkefølge. Jyllinge Nordmark er et projekt, som har cyklet rundt i årevis, og vi har kunnet se, at den lovgivning, vi har haft, ikke har været god nok. Vi har haft brug for et ekstra redskab i skuffen. Det får vi nu. Men der er tale om, at vi ændrer en flig af et hjørne af en lovgivning, fordi vi skal kunne gå ind og spille med, når der er sager, hvor store samfundsmæssige værdier er på spil. Det er der i Jyllinge Nordmark, og derfor ser jeg frem til at få en sag på bordet fra Roskilde, som jeg vil vurdere ud fra de seks kriterier, vi har stillet op, lød det fra ministeren.

