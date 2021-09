Miljø-hensyn giver langsommere tog

I dag køres der med nedsat hastighed her, fordi skinnerne er nedslidte og trænger til udskiftning. Det er for kort tid siden lykkedes at skaffe penge til det, men nu bliver der altså stillet nye krav om dokumentation omkring miljø-virkningen af at lægge nye spor.

- Vi forstår ikke, at der nu kræves en større undersøgelse, når sagen drejer sig om udskiftning af allerede eksisterende skinner og sveller, siger regionens direktør Per Bennetsen fra Trekroner.

Regionsrådet besluttede på sit møde mandag at gøre alt for, at denne afgørelse skal få så få konsekvenser som muligt for borgerene. Samtidig vil man sammen med trafikselskabet Movia presse på for, at de nødvendige miljøgodekendelser kommer på plads hurtigst muligt.