Artiklen: Mild straf til røver for at tæske sin kæreste

Mild straf til røver for at tæske sin kæreste

Den 19-årige har nemlig allerede adskillige domme på sit cv, heriblandt to for røverier. Han var således med til at røve Daglibrugsen i Kr. Saaby i januar 2017, hvor han sammen med en kumpan og bevæbnet med en kniv truede ekspedienten til at udlevere 3900 kroner fra kassen samt nogle skrabelodder.

Det var først og fremmest »bagagen,« der var årsag til, at en 19-årig mand fra Roskilde nu igen skal i fængsel, denne gang for at have banket sin kæreste, så hun fik kraniebrud, og holdt hende indespærret i flere timer.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her