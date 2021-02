Midt i vinterferien: Spillekonsol brød i brand

Om der har været godt gang i spillefingrene i vinterferien vides ikke. Men fredag eftermiddag blev brandvæsnet kaldt til Viby til det, der blev meldt som en mindre brand. Det viste sig, at der var gået ild i et spillekonsol i en bolig på Bymarken.

- Hun havde gjort det virkelig godt. Hun havde dækket spillekonsollen over for at kvæle ilden og lukket døren ind til værelset, hvor den lå på et bord, fortæller indsatsleder fra Roskilde Brandvæsen Michael Nørgaard Gam om branden.