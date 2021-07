Se billedserie Der skal arbejdes hårdt i de tyske byer, som er ramt af oversvømmelserne. Fire danskere er taget til byen Dernau for at hjælp. Her er det Morten Aagaard, som er på vej med redskaber til at få ryddet op i en kælder. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Midt i katastrofen: Fire venner hjælper til midt i de tyske oversvømmelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Midt i katastrofen: Fire venner hjælper til midt i de tyske oversvømmelser

Roskilde - 30. juli 2021 kl. 16:32 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

De skrækkelige billeder af oversvømmelserne i Tyskland fik fredag i sidste uge Roskilde Festivals sikkerhedschef, Morten Therkildsen, til sammen med tre venner at tage en hurtig beslutning.

De satte sig mandag ind i en bil og kørte mod en af byerne i katastrofeområdet for at hjælpe til med oprydningen.

De fire har siden ankomsten brugt tiden på at hjælpe med at flytte mudder ud af ødelagte huse. Husene ligger i byen Dernau ved floden Ahr, som er en sideflod til Rhinen. Dernau ligger små 50 kilometer syd for Bonn.

- Vi er som sådan ikke andet end hænder. Men det er der også virkelig meget brug for. Det er tungt manuelt arbejde, siger Morten Therkildsen.

Brug for hjælp? Det var gennem hans arbejde som sikkerhedschef for Roskilde Festival, at han fik ideen til at tage af sted for at hjælpe.

Han er nemlig med i et europæisk netværk for sikkerhedschefer på festivaler i Europa, og i fredags talte han med en god tysk kollega og fik spurgt, om der var brug for hjælp? Svaret kom prompte.

- Hænder er altid en mangelvare. Så over weekenden modnedes ideen, og mandag kørte vi. Vi har alle en uges ferie tilbage, og vi kunne ikke forestille os en bedre måde at bruge den på, for de her mennesker har virkelig mistet alt, fortæller han.

Flere selvmord Kort før de fire venner ankom til Dernau, fandt man i mudderet en bil med en hel familie i. De havde været savnet, siden flodbølgen kom for snart 14 dage side. Alle i bilen havde mistet livet.

- Det siger noget om, hvor meget mudder, der skal flyttes for, at disse områder kan komme tilbage til en by, som ligner det, der var for 14 dage siden. Beboerne kommer aldrig helt tilbage, for der er så meget, som er ændret. Vi hører, at flere beboere efterfølgende har begået selvmord, fordi de ikke har kunne overskue det, som de stod overfor, fortæller Morten Therkildsen.

Ikke til at fatte De fire venner har svært ved at danne sig et overblik over, hvor stor byen Dernau er.

- Det er ikke så let at komme rundt og få et overblik, der er mudder overalt, 15-20 huse er styrtet sammen, og jeg vil tro, at lige så mange skal rives ned efterfølgende. Der har været vand i nogle af husene helt op i anden sals højde, det er vel fire-fem meter oppe ad huset. Det er svært at fatte, for i dag er floden bare en stille og rolig normal flod, og kører du en kilometer uden for byen, så er livet, som det hele tiden har været. Katastroferne er koncentreret omkring de mindre byer langs med floderne, siger Morten Therkildsen, som også kan fortælle, at beboerne fik 20 minutters varsel, inden vandet havde forvandlet byen til ragnarok.

Taknemmelige Området ved Dernau er et af de områder i Tyskland, hvor der dyrkes vin, og ifølge Morten Therkildsen er området bare smukt, med vinmarker så langt øjet rækker. Morten og vennerne er så vidt de ved de eneste udlændinge, som hjælper til i Dernau.

- Det får vi mange kommentarer på. Folk er virkelig taknemmelige for, at vi er her. Det slår mig virkelig, at de har overskud til at sige »tak«, når de står i den situation, de står med lige p.t., siger han.

De frivillige bor i turbusser, og der bliver sørget for både mad og drikke til dem. Dernau er en by, som er svær at arbejde i.

Der ligger kun ganske få huse på den ene side af floden, og byens bedste bro over til de beboere er skyllet væk. Tilbage er kun en dårlig bro.

- Alt over broen foregår med håndkraft, så der kører mange trillebøre over, fortæller han.

Kan lære af det Selv om det virker lidt mærkeligt at tale om, så er Morten Therkildsen ikke i tvivl om, at han kan bruge »oplevelsen« i sit arbejde som sikkerhedschef på Roskilde Festival.

- At se hvordan myndighederne arbejder sammen, kan godt give tanker til, hvordan vi skal gøre på en festival, hvis vi skulle komme til at stå i en krisesituation, siger Morten Therkildsen, som i øjeblikket læser en master i public safety management.