Midlertidigt testcenter løbet over ende

Roskilde - 01. marts 2021 kl. 12:51 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Muligheden for at blive testet lokalt i Viby - og en klar opfordring til at gøre det - fik i weekenden mange til at møde op ved Omsorgscenteret Toftehøjen, hvor festsalen for en stund er blevet omdannet til et midlertidigt center for kviktest. Og det forløb ikke helt gnidningsfrit.

Navnlig lørdag var der stort pres på - langt større end de to teststationer kunne følge med til, så det gav lang kø uden for centret og lettere kaotiske tilstande.

Måtte tilkalde vagter Det skyldtes flere forhold. Dels at der »altid« vil være mange, der møder op første dag, og dels at kommunens havde regnet med, at de fremmødte ville overholde den skiltning, der var på stedet, men hvad ingen havde regnet med var, at nogen fjernede de skilte, der var sat.

For at kompensere for de bortkomne skilte blev det tilkaldt vagter til at sørge for at guide de fremmødte igennem på den rigtige måde. Samtidig blev der tilkaldt flere podere, hvilket også gjorde, at tingene begyndte at flyde lidt lettere allerede i løbet af lørdagen.

Derfor ikke i hallen Lokalt blev der udtrykt stor undren over, at kommunen placerede popop-testcentret på Toftehøjen, når man har fx Viby Sj. Idrætscenter, hvor der er langt bedre plads.

Ifølge Mette Heidemann, kommunens direktør for social, job og sundhed, blev Toftehøjen valgt, fordi det var dér, der var mulighed for hurtigt at etablere testcentret.

- På Toftehøjen havde vi jo allerede en podestation i forvejen, som vi bruger til at teste medarbejderne, så dér havde vi et setup, der fungerede - troede vi. Vi blev noget overraskede overtilstrømningen, men fik rettet det til i løbet af dagen, siger Mette Heidemann.

Smittestigning i Viby At der er etableret et testcenter i Viby skyldes, at Viby på det seneste har oplevet forholdsvis flere smittede end resten af kommunen. Blandt andet har der været en del personale og elever på Viby Skole, som er blevet sendt hjem efter at være blevet testet positive for Covid-19.

Hvorvidt den ekstra indsats med at teste beboere i Viby-området bærer frugt, er for tidligt at sige.

Over 600 blev testet

Lørdag blev 316 testet, søndag 327. Lørdag blev det meldt ud, at der ingen smittede var, men for søndagen eller for mandag og onsdag, hvor der også bliver testet i Viby, vil der ikke blive meldt særskilte resultater ud, eftersom kommunen ikke ønsker sig at sætte sig i en situation, hvor den frigiver oplysninger, der kan føres tilbage til enkelte personer.

Følger udviklingen Resultaterne af de test, der bliver taget i popopcentret på Toftehøjen, vil ikke i selv give et dækkende billede af smittesituationen i Viby. Dels har mange fulgt opfordringen til at lade sig teste i Roskilde Kongrescenter, og dertil kommer, at alle, der bliver kontaktet som led i smitteopsporingen bliver opfordret til at tage en pcr-test i testcentret på Flyvestation Skalstrup.

På den baggrund venter kommunen med at komme med en samlet udmelding til den ugentlige opdatering af smittetallene, der kommer torsdag.

- Vi følger udviklingen i smittetallene, og så kan vi se, om den ekstra indsats for at teste har en betydning for smitten, siger Mette Heidemann.

Om effekten vil kunne aflæses allerede i denne uge, er dog usikkert på grund af den latenstid, der er for Covid-19, og fordi effekten af isolation også først slår igennem med en vis forsinkelse.

Popop-testcentret på Toftehøjen er også åbent mandag indtil klokken 15, er lukket tirsdag og holder åbent sidste gang onsdag mellem klokken 8 og 15.