Midlertidigt testcenter holder åbent i yderligere to dage

Ifølge Roskilde Kommune lagde mange Viby-borgere vejen forbi testcenteret i weekenden efter at være blevet opfordret til at blive lyntestet for Covid-19, fordi der har været en smittestigning i lokalområdet. Lørdag blev 316 Viby-borgere testet, men af ingen af prøverne var positive.

For at give endnu flere borgere mulighed for at blive testet udvides der med yderligere to åbningsdage, mandag og onsdag, begge dage klokken 8-15. Ifølge kommunen har det ikke vist sig muligt at udvide åbningstiden til aftentimerne.