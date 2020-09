Se billedserie Et par ponyer og cirka 80 medlemmer af Vindinge Rideklub havde et klart budskab til de lokalpolitikere, der skulle holde møde om budgettet på rådhuset søndag aften. Bevar Vindinge Rideklub, stod der på skiltene. Rideklubbens stald er ulovlig, men en ny er først på budgettet i 2023-2024. Foto: Helle Midskov

Midlertidig løsning kan redde Vindinge Rideklub

Roskilde - 28. september 2020

Repræsentanter fra de partier, der er med i budgetforliget, hvilket er alle partier undtagen Enhedslisten, var søndag aften til møde på Roskilde Rådhus. Medlemmerne fra Vindinge Rideklub havde hørt om mødet og mødte talstærkt op.

Cirka 80 børn og voksne, hvor de fleste havde mundbind på, samt et par ponyer, viste deres frustration over, at byrådet har udskudt den investering, som skal lovliggøre rideklubbens stald, til budgettet 2023-2024.

På bare 10 dage har rideklubben samlet mere end 1100 støtteunderskrifter for at bevare Vindinge Rideklub, og dem fik borgmester Tomas Breddam (S) overrakt.

Ikke en helt let sag Christian Skov Arendorf, der bor i Vindinge og stiller op for det nye parti, Danmarks Vision, har været meget optaget af Vindinge Rideklubs kamp og havde før mødet fået tilsagn fra Lars-Christian Brask fra Liberal Alliance, Venstre og Dansk Folkeparti, at de ville prøve at åbne budgettet igen.

- Det er ikke en helt let sag. Vi risikerer, at vi ender med at betale 7.5 millioner kroner i en ekstra bevilling, eller at rideklubben må lukke, lyder det efter mødet fra Lars-Christian Brask (LA).

Stald er blevet ulovlig Dilemmaet er, at Lov om Hestehold er blevet revideret, så hestene skal have mere plads, samt at der blandt andet er krav om en bestemt højde til loftet i stalden. Samtidig er den stald, som Vindinge Rideklub bruger, og som Roskilde Kommune ejer og skal vedligeholde, i meget dårlig stand.

Derfor har kultur- og idrætsudvalget ikke fundet de 7,5 millioner kroner, som en helt ny stald koster, og bedt om, at beløbet kommer på det store budget.

De to andre rideklubber i Roskilde, Roskilde Rideklub og Himmelev Rideklub, er der fundet penge til, så deres stalde er godt på vej til at blive lovlige.

Udvalg skal finde penge Lars-Christian Brask oplevede velvilje fra alle partierne, men i et i forvejen skrabet budget har det ikke været muligt at finde de 7,5 millioner kroner.

Flere af partierne nævnte, at det kommer bag på dem, hvor alvorlig problemerne i Vindinge Rideklub er. Det trods at loven har været på vej i flere år.

- Vi besluttede at sende sagen tilbage til kultur- og idrætsudvalget. Stalden kan lovliggøres for 1,6 millioner kroner, tror jeg, det var, siger Karsten Lorentzen (DF), der var med til mødet på rådhuset som stedfortræder for Merete Dea Larsen (DF).

Han sidder selv i kultur- og idrætsudvalget, så han skal derfor selv være med til at finde pengene på udvalgets budget.

- Det er vigtigt, at vi redder rideskolen. Det er forholdsvis akut. Det handler om dyrevelfærd, og vi har selv været med til at vedtage loven på Christiansborg, og så må vi også stå på mål lokalt, siger Karsten Lorentzen og fortæller, at rideklubben havde sørget for politiets tilladelse til deres demonstation.

- Jeg roste dem for, at de fleste havde mundbind på, siger Karsten Lorentzen.

Budgetbekymringer Udover Vindinge Rideklub havde Karsten Lorentzen et par bekymringspunkter på mødet.

Et høringssvar fra Osteoporoseforeningen har fået ham til at bede forvaltningen regne på, om det på sigt kan koste mere, hvis byrådet skærer på forebyggelsesområdet.

- Forebyggelse er altid at foretrække. Ulempen ved grønthøstermetoden er, at også værdifulde planter går tabt. Jeg synes, der er plads til lidt pillearbejde, siger Karsten Lorentzen, som også vil have forvaltningen til at undersøge, om der er steder, hvor projekter mister mere end det, der bliver lagt op til at spare.

Der er nemlig områder, hvor Roskilde Kommune bidrager med et beløb, mens partnere bidrager med andre midler.

- Så kan det være, at hvis vi sparer 2000 kroner, så mister projektet 4000 kroner, påpeger Karsten Lorentzen.