Mette Gjerskov vandt klart i første runde

Roskilde - 17. marts 2018 kl. 16:03 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det ser ud til, at Mette Gjerskov igen bliver socialdemokratisk folketingskandidat i Roskilde.

Ved lørdagens afstemning i partiforeningen vandt hun med stemmerne 75-24 over modkandidaten Niels Jespersen, som kom på banen for under en uge siden efter kritik af Mette Gjerskov fra især den lokale fagbevægelse.

- Jeg er rørt over alle de mange mennesker, som har rejst sig op og sagt pæne ord om mig, siger Gjerskov til Ritzau om lørdagens generalforsamling.

Mette Gjerskov kan dog ikke vide sig sikker, selvom partiforeningen har indstillet hende med stort flertal, da kredsen først vælger folketingskandidat ved en generalforsamling mandag.

Her kan de samme medlemmer stemme, og derfor er lørdagens afstemning en god indikation for Mette Gjerskov. Langt flere socialdemokrater har dog mulighed for at afgive deres stemme, omkring 600 ifølge kredsformand Daniel Prehn, og Niels Jespersen kan nå at mobilisere nogle af dem.

Får han over en tredjedel af stemmerne, skal valget i urafstemning blandt partiets medlemmer. Hvis de samme 75 Gjerskov-støtter møder op mandag, skal Niels Jespersen bruge 14 stemmer mere for at udløse en urafstemning.

Kredsformand Daniel Prehn, der selv støtter Mette Gjerskov, regner det dog også for sandsynligt, at flere af hendes støtter vil møde op.

