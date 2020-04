Fra så forskellige partier som Konservative, Radikale og Enhedslisten var der overvældende ros til Mette Gjerskov, der har en stor personlig aktie i, at Lex Jyllinge Nordmark er tæt på at blive lov. Affotograferet fra Folketingets hjemmeside

Send til din ven. X Artiklen: Mette Gjerskov tæt på at drukne i roser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mette Gjerskov tæt på at drukne i roser

Roskilde - 24. april 2020 kl. 14:41 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er før jul, at et stort flertal i Folketinget - alle partier bortset fra Enhedslisten og Nye Borgerlige - ville komme det strandede kystsikringsprojekt i Jyllinge Nordmark til undsætning. Det sker ved en lovændring, og fredag gled den glat igennem førstebehandlingen i Folketinget.

Læs også: Roskilde Kommune vil lukke helt for klager over dige i Jyllinge

Mette Gjerskov var Socialdemokraternes ordfører, og hun modtog selv masser af verbale roser fra flere andre partier for sin indsats for at få skruet loven sammen.

- Det er flot arbejde, især af Mette Gjerskov, men også af andre lokale kræfter. Jeg er da selv blevet løbet på døren af flere lokale Venstre-foreninger, sagde Venstres ordfører, Jacob Jensen.

Zenia Stampe (R) syntes også, at det var tid at ære den, der æres bør.

- Jeg kigger på dig, Mette, for hvis der er nogen, der har kæmpet for det her, er det dig. Det synes jeg, alle skal vide, sagde Zenia Stampe, og Mai Villadsen fra Enhedslisten erklærede sig helt enig i rosen til Roskildes socialdemokrat på tinge.

Lovændringen begrænser i særlige tilfælde adgangen til at klage over kystbeskyttelsesprojekter, hvor en kommune er involveret. Det har vist sig at være en nødvendighed, mente Mette Gjerskov.

- Oplevelserne med stormfloden Bodil i 2013 har sat sig dybt i os, men der er stadig ikke noget dige, fordi klagemulighederne har været mange, og de er blevet udnyttet af nogle få grundejere, der har deres på det tørre. Det går ikke. Man kan stadig gå til domstolene og få prøvet afgørelserne - det ændres der ikke ved, men grundlæggende handler det om, at nogle få ikke skal kunne forhindre mange i at sove trygt om natten, sagde Mette Gjerskov.

Mai Villadsen anerkendte, at der er tale om et helt reelt problem, i Jyllinge Nordmark, men ærgrede sig over den måde, det bliver løst på. Hun havde foretrukket en anlægslov og gjorde det klart, at Enhedslisten ikke kommer til at stemme for det aktuelle lovforslag, så længe det ikke indeholder en solnedgangsklausul.

- Adgangen til at klage er en væsentlig demokratisk ret, og jeg er bange for, at denne lov kommer til at gå ud over naturen. Der er brug for, at borgere kan klage, også på naturens vegne, lød det fra Enhedslistens ordfører, som indikerede, at partiet vil undlade at stemme.

Nye Borgerlige er det eneste parti, der er imod, og partiets ordfører, Peter Seier Christensen, støttede sig blandt andet til høringssvar fra jurister og fra Danmarks Naturfredningsforening, der advarer imod at begrænse adgangen til at klage.

- Det udforder retssikkerheden. Hvis problemet er behandlingstiden på klagerne, må man prøve at løse dét problem i stedet for, sagde han.

relaterede artikler

Professor: Borgernes beskyttelse forsvinder 17. januar 2020 kl. 12:13

Borgmester: Byråd klar til at søge om at lukke klagemulighed 18. december 2019 kl. 18:38

Danmarks Naturfredningsforening stærkt bekymret over lovforslag om kystsikring 18. december 2019 kl. 15:45