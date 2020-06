Se billedserie Joy Mogensen og Mette Gjerskov kommer til at stå side om side på stemmesedlen til næste folketingsvalg. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Mette Gjerskov hilser Joy Mogensen velkommen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mette Gjerskov hilser Joy Mogensen velkommen

Roskilde - 26. juni 2020 kl. 10:37 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ikke mindst på hjemmebanen i Roskilde har Mette Gjerskov samlet mange stemmer ved valgene til Folketinget, hvor hun har haft plads siden 2005.

Med Joy Mogensens kandidatur i Slagelse vil vælgerne i Roskilde også have Roskildes anden store socialdemokratiske profil at sætte krydset ved, men selv om Joy Mogensen nærmest støvsugede Roskilde for stemmer ved sidste kommunalvalg, hvor hun fik 14.961 personlige stemmer, frygter Mette Gjerskov frygter ikke, at konkurrencen bliver så hård, at der ikke bliver plads til dem begge i Folketinget.

- Jeg synes, det er meget naturligt, at Joy Mogensen godt vil i Folketinget, og jeg siger til lykke. Når man bliver minister, er det vigtigt at få en kreds, så man også kan komme i Folketinget, så jeg glæder mig til at kunne samarbejde med hende i folketingsgruppen, siger Mette Gjerskov.

Det er før se, at to stærke kandidater har resulteret i »kannibalisme« til skade for begge, så ingen af dem fik succes, men det tror Mette Gjerskov ikke bliver tilfældet.

- Nu er hverken jeg eller Joy kannibaler. Selvfølgelig vil Joy Mogensen nok kunne trække stemmer i Roskilde, men sådan er vilkårene, men der sker også det, at når man er opstillet i en kreds, er det kredsen, man repræsenterer, og jeg går ud fra, at der er længe til næste valg, og det giver Joy Mogensen god tid til at skabe et fundament i Slagelse-kredsen til at repræsentere dén, sådan som jeg også gør det for Roskilde-kredsen. Vilkårene i politik er sådan, at der altid vil være en vis konkurrence om stemmerne, og jeg synes, det vil være rigtigt godt, at Joy Mogensen får et mandat og kommer med i folketingsgruppen. Det ønsker jeg hende al mulig held og lykke med, siger Mette Gjerskov.

relaterede artikler

Joy Mogensen går ind i strid om folketingskandidat 16. marts 2018 kl. 11:16

Gjerskov-udfordrer: Jeg er ikke en marionet 15. marts 2018 kl. 16:36