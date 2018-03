Mette Gjerskov følger det seneste folketingsvalg. Nu er hun urolig for, om kredsen opstiller hende til næste valg, da en modkandidat er kørt i stilling. Foto: Kim Rasmussen. Foto: THOMAS OLSEN

Mette Gjerskov flyver hjem for at hitte rede i kaos

Roskilde - 13. marts 2018 kl. 15:13 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er kommet voldsomt bag på socialdemokraten Mette Gjerskov, at hendes folketingskandidatur i Roskildekredsen nu er i fare.

Hun er i New York til samling i FN's kvindekommission, men ser sig nødtaget til at tage hjem for at opklare, hvad der foregår i hendes kreds.

- Jeg synes, vi har et godt og tillidsfuldt forhold, så derfor er det mærkeligt, men jeg tager det også meget alvorligt. Man skal lytte til medlemmerne, så nu tager jeg hjem for at finde ud af, om den kritik er udbredt, og hvad der foregår, siger Mette Gjerskov.

Hun bliver udfordret af Niels Jespersen, der på opfordring af utilfredse partimedlemmer stiller op imod hende på mandagens generalforsamling.

Mette Gjerskov aner ikke, hvem der står bag ud over den lokale 3F-formand, Ole Holtse, som hun ikke kan komme i kontakt med og heller ikke har hørt kritik fra før.

- Jeg er meget overrasket, for ingen har overhovedet kritiseret mit arbejde. Jeg har i 15 år oplevet opbakning fra partiforeningen og kredsbestyrelsen, så selvfølgelig er det en stor overraskelse, at der kommer en udefra lige inden generalforsamlingen. Der er meget kort tid til at organisere et kampvalg, men det må vi så bare gøre, siger Mette Gjerskov.

