Metal-formand: Vi taber valget med Mette

Det mener Jesper Christensen, der er formand for Metal i Roskilde. Han peger på, at Mette Gjerskov er gået tilbage ved tre valg i træk og senest kom i Folketinget med det yderste af neglene.

Han er ikke begejstret for et kampvalg, men finder det nødvendigt for at sikre Roskilde indflydelse i Folketinget. Andre Gjerskov-kritikere i fagbevægelsen har tøvet med at støtte modkandidaten, men det gør den lokale Metal-formand ikke.