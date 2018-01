Metal Roskilde sat ud af spillet af brand

Se billedserie Østsjællands Beredskab rykkede ud i den helt store stil, da der udbrød brand hos Metal Roskilde på Elisagårdsvej.

Roskilde - 29. januar 2018 kl. 10:55 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Metal Roskilde er ikke i stand til at betjene sine medlemmer, efter at afdelingens kontor på Elisagårdsvej søndag blev ramt af en brand, der opstod i fyrrummet. Branden blev opdaget om formiddagen, og det tog Østsjællands Beredskab et par timer at få den slukket. Fyrrummet udbrændte, men resten af bygningen er svært røg- og vandskadet.

- Vi har kun lys i halvdelen af huset, og vi har hverken internet, varme eller vand, så vi kan ikke servicere vores medlemmer, da vi kun har vores mobiltelefoner, siger Metal Roskildes formand Jesper Christensen.

Medlemmer, der henvender sig til Metal Roskilde, bliver i stedet stillet om til hovedforbundet i København eller til Metal i Nordvestsjælland.

Pudsigt nok er der for tiden planer om at lægge afdelinger i Roskilde og Nordvestsjælland sammen, så branden har givet mulighed for at tage forskud på det.

Jesper Christensen fik besked om branden næsten samtidig med brandvæsenet, og han troede i første omgang, der var tale om en dårlig spøg. Da han ankom til afdelingen, kunne han dog ved selvsyn konstatere, at det var ramme alvor.

- Der var røg og bål, og det virkede som om, at alle brandbiler i byen var til stede. Brandfolkene tømte nærmest Roskilde Fjord ud over bygningen for at slukke den, så der er vand overalt, siger han.

- Vores seniorrum er fuldstændig røgskadet, og det samme er entréen. Brandfolkene nåede heldigvis at få stoppet branden, inden den spredte sig til den del af bygningen, vi har udlejet til tøjbutikken No. 8 på Ro's Torv, men deres lager er også blevet røgskadet, fortæller Jesper Christensen.