Se billedserie Mange specialuddannelser er til messen Specialkompasset i Roskilde Kongrescenter, som spænder over to dage og har gratis adgang for alle. Foto: Kim Rasmussen

Messe hjælper udfordrede unge med at finde den rette vej

Roskilde - 19. september 2019 kl. 12:59 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fremtidsmulighederne kan virke uoverskuelige for alle unge, der nærmer sig enden på de første 10 skoleår. For unge med handikap eller andre særlige behov kan fremtiden tegne sig endnu mere usikker, for hvor er der egentlig plads til dem på arbejdsmarkedet?

Det er der ikke noget entydigt svar på, for særlige behov dækker over et stort spektrum, og det samme gør uddannelses- og jobmulighederne. En stor del af dem er onsdag og torsdag repræsenteret i Roskilde Kongrescenter på messen Specialkompasset, hvor et væld af specialuddannelser er repræsenteret.

Det er heller ikke alle, der nødvendigvis skal ud på arbejdsmarkedet. Nogen er på førtidspension på grund af deres handikap, men uddannelsesvalget er stadig vigtigt for at få en hverdag med mening og fællesskaber. Andre går mere målrettet efter at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Klar Til Start er et landsdækkende initiativ til at få unge og voksne med autisme i job, og det har de stor succes med: 80 procent bliver fastansat, og 98 procent af dem bliver i jobbet. Det sker gennem oplæringsforløb i en række samarbejdsvirksomheder inden for især handel og service. Kodeordene er ordentlige rammer og plads til at være speciel.

- Flere og flere virksomheder finder ud af, at der er nogle evner, som kan komme i brug. Så kan det godt være, de ikke er så gode til at snakke med kunder, men så kan de noget andet, siger Charlotte Frølund Strubberg, der er vejleder i UUV Praktikpladsen, der er ved at starte Klar Til Start op i Roskilde.